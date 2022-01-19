Стали известны соперники россиян в следующем круге Australian Open

Все трое российских теннисистов - Аслан Карацев, Карен Хачанов и Вероника Кудерметова, которые вышли на корты Открытого чемпионата Австралии, пробились в третий круг турнира. Но в данном случае интересно даже не кого они уже победили, а с кем им предстоит встретиться дальше по сетке.

Речь в первую очередь идет о сопернике Хачанова. Во втором раунде Карен, посеянный на Australian Open под 28-м номером, обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5. А вот его новым оппонентом будет шестая ракетка соревнований Рафаэль Надаль. Испанец, в свою очередь, выбил из борьбы победителя квалификации немца Янника Ханфмана (6:2, 6:3, 6:4).

Задача Карацева, возможно, только кажется проще. Аслан, напомним, стартовал в Мельбурне с пятисетового марафона и за 4 часа 52 минуты со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 одолел испанца Хауме Мунара. Вчера матч против американца Маккензи Макдональда россиянин провел более уверенно (3:6, 6:2, 6:2, 6:3) и менее затратно по времени (2 часа 33 минуты). Впереди - француз Адриан Маннарино. Он отправил домой поляка Хуберта Хуркача (6:4, 6:2, 6:3). Тот стал первым выбывшим игроком из числа топ-10 сеяных как в мужской, так и в женской сетках Australian Open.

За Асланом Карацевым будет интересно наблюдать. Тем более что у него с этого сезона, как сообщает Федерация тенниса России, новый тренер - 42-летний испанский специалист Габриэль Трухильо Солер. Он сам выступал в профессиональном туре, но его высшее достижение - 209-е место в рейтинге ATP, которое он занимал в июле 2007 года.Предыдущим наставником Аслана был белорус Егор Яцык. Он тренировал Карацева с 2019-го и под его руководством тот вошел в топ-20 рейтинга ATP.

Проанонсируем еще одну встречу, которая случится уже сегодня. В 11.00 по московскому времени на корте появятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и местный любимец, самый известный скандалист и весельчак тура Ник Кирьос. Его последняя выходка - глотнуть пива из стакана болельщика после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В некоторых эпизодах Медведев и Кирьос, наверное, могли бы посоревноваться в экстравагантном поведении на корте. Вспомним хотя бы, как Даниил упал навзничь или "рыбкой" после победы на US Open, делая отсыл к своему любимому футбольному симулятору ФИФА. Но что касается рейтинга и класса игры в теннис, то Даниил и Ник далеки друг от друга. Кирьос сейчас занимает 115-е место. Хотя статистика очных встреч - 2:0 в пользу австралийца. Теннисисты играли дважды в 2019 году.

- Для меня это будет крутой опыт. Медведев, пожалуй, сейчас лучший игрок в мире. Я в предвкушении. Именно ради таких моментов я и играю, - цитирует Кирьоса пресс-служба ATP. - Такие матчи, когда нужно сражаться с сильнейшими, по-прежнему приводят меня в восторг. Мне всегда хотелось доказать, что парни вроде меня могут побеждать в таких встречах. Но я не собираюсь подходить к матчу с завышенными ожиданиями. Выйду, повеселюсь, сыграю в свой теннис.