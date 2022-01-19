Стартовала продажа билетов на ЧМ-2022 в Катаре

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбола, продажа билетов пройдет в несколько этапов. Первый из них продлится до 8 февраля.

С сегодняшнего дня и до указанного срока болельщики могут подавать заявки на покупку билетов на сайте ФИФА. Если число желающих превысит количество доступных билетов, то их обладатели определятся в результате жеребьевки.

Как сообщается, стоимость билетов на матчи группового раунда для иностранных граждан составляет от 69 до 220 долларов. А вот за поход на финал нужно будет заплатить от 604 до 1600 долларов.

Второй этап продажи билетов пройдет 1 апреля.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.