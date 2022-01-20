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20.01.2022 22:18
Рубрика: Спорт

Ковалев готов провести первый за 2,5 года бой

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8661)
Экс-чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев проведет бой против представителя Китая Мэна Фаньлуна, сообщает ESPN. Поединок запланирован на 12 марта в Лос-Анджелесе.
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Ковалев должен был сразиться 30 января прошлого года с Бектемиром Меликузиевым (Узбекистан), однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили мероприятие. В своем последнем поединке в 2019 году Сергей досрочно проиграл Саулю Альваресу и потерял пояс WBO в полутяжелом весе.

На профессиональном ринге Ковалев одержал 34 победы (29 нокаутом) при четырех поражениях и ничьей. Что касается Фаньлуна, то в 2020 году он должен был подраться с нашим спортсменом Артуром Бетербиевым, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не смог приехать в Россию. В послужном списке китайца 17 побед (десять нокаутом) и ни одного поражения.

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