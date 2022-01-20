Легенда ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в Дании

Датский футбольный клуб "Мидтьюлланн" заключил соглашение до конца сезона с 37-летним нападающим Вагнером Лавом, который находился в статусе свободного агента после ухода из "Кайрата".

В Казахстане Вагнер выступал на протяжении последних полутора лет. В прошлом году форвард всеми силами пытался уже в третий раз вернуться в ЦСКА, в котором он стал настоящей легендой: за восемь лет в составе армейцев (2004-2012) Лав несколько раз становился чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА. Несмотря на определенный интерес к бразильцу со стороны "красно-синих", трансфер все же не состоялся.

Что касается "Мидтьюлланна", то команда после 17 туров с 35-ю набранными очками лидирует в национальном первенстве. В прошлом году датский клуб впервые в истории сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов. К слову, именно в ворота "Мидтьюлланна" свой дебютный мяч за итальянскую "Аталанту" забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.