Медведев обыграл Кирьоса во втором круге Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге Медведев встречался с довольно неприятным соперником - австралийцем Ником Кирьосом. Этот теннисист отличается весьма буйным поведением на корте, к тому же россиянин еще ни разу не побеждал этого игрока.

В 2019 году соперники встречались дважды, и в обоих случаях Кирьос одерживал победы.

Первый сет прошел в упорнейшей борьбе и дело дошло до тай-брейка, где Медведев легко переиграл соперника - 7:6 (7/1). Во второй партии россиянин снова смог добиться успеха - 6:4. Однако завершить встречу в трех партиях Медведеву не удалось - Кирьос все же сумел дожать россиянина в третьем сете - 6:4. Но в четвертом Медведев снова перехватил инициативу и довел встречу до победы - 6:2.

Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандшульп из Нидерландов.