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20.01.2022 23:28
Рубрика: Спорт

Мужская сборная РФ по гандболу потерпела первое поражение на ЧЕ-2022

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8661)
Мужская сборная России с поражения от Швеции начала свое выступление на втором этапе проходящего в Венгрии и Словакии чемпионата Европы. Результат матча в словацкой Братиславе в группе II - 23:29. Однако шансы на выход в полуфинал сохраняются.
В атаке россиянам явно не хватило попавших на временный карантин Даниила Шишкарева и Сергея Марка Косоротова. Фото: EPA В атаке россиянам явно не хватило попавших на временный карантин Даниила Шишкарева и Сергея Марка Косоротова. Фото: EPA
В атаке россиянам явно не хватило попавших на временный карантин Даниила Шишкарева и Сергея Марка Косоротова. Фото: EPA

Победив на начальной стадии хозяев этой части чемпионата, Литву и грозную Норвегию, перед стартом второго этапа сборная России, руководимая сербом с немецким паспортом Велимиром Петковичем, столкнулась с кадровыми проблемами. Из-за положительных ПЦР-тестов на карантине находятся капитан команды правый крайний Даниил Шишкарев, голкипер Андрей Верещагин и особенно здорово сыгравший на первом этапе левый полусредний Сергей Марк Косоротов. Пришлось срочно вызывать из Астрахани Илью Демина, это игрок того же амплуа, что и Шишкарев. По регламенту разрешены замены заболевших или травмированных гандболистов на спортсменов из расширенных списков сборных.

Фото: Reuters
Мужская сборная РФ по гандболу пробилась в следующую стадию ЧЕ-2022

Кадровая нервотрепка и потери важных исполнителей не могли не сказаться на действиях россиян. С самого начала встречи со шведами наша команда находилась в роли догоняющей. Ключевым оказался отрезок с 21-й по 28-ю минуты первого тайма, когда скандинавы сумели забросить четыре безответных мяча и повели в счете 16:12. Начав второй тайм при "минус три", так и не смогли приблизиться к сопернику. Максимальное отставание составляло семь мячей.

Теперь у России в таблице группы - по одной победе (в зачет пошел результат матча с Норвегией) и поражению. Осталось сыграть с Испанией, Польшей и Германией. Две лучшие команды из этой шестерки продолжат борьбу за награды в полуфинале.

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