Отдел спорта "РГ" сделал выбор по составу на "Матч Звезд" Единой лиги

Отдел спорта "РГ" отправил в баскетбольную Единую лигу свой вариант составов команд на традиционный "Матч Звезд", который состоится 20 февраля в Москве. Формат гала-матча: "Звезды России" - "Звезды мира".

Напомним, что на первом этапе голосования болельщики определили список из 60 кандидатов. Затем Единая лига предложила ведущим СМИ (всего 25 наших и зарубежных изданий), постоянно освещающим этот турнир, в том числе и "Российской газете", назвать свои варианты.

Условия были такие: по пять игроков задней линии (разыгрывающие и атакующие защитники) и передней линии (форварды и центровые) в каждую из команд. При этом в составах "Звезд России" и "Звезд мира" по отдельности не должно было быть более двух игроков одного клуба.

Отдел спорта "РГ" в своем выборе опирался на узнаваемость игроков, их достижения в нынешнем сезоне, степень влияния на командный результат. Мы не стремились умышленно вносить разнообразие в клубное представительство, или искусственно расширять географию стран в составе "Звезд мира". Главенствовала исключительно спортивная составляющая.

"Звезды России"

Задняя линия: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин ("Зенит", Санкт-Петербург), Евгений Воронов ("Парма", Пермский край), Иван Стребков (БК "Нижний Новгород"), Евгений Колесников ("Автодор", Саратов).

Передняя линия: Антон Астапкович (БК "Нижний Новгород"), Андрей Воронцевич (УНИКС, Казань), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба - "Локомотив-Кубань", Нижний Новгород).

"Звезды мира"

Задняя линия: Эрик Макколлум ("Локомотив-Кубань", США), Кенни Чери ("Автодор", Канада), Билли Бэрон ("Зенит", США), Филип Скрабб ("Автодор", Канада), Айзея Кэнэн (УНИКС, США).

Передняя линия: Марио Хезонья (УНИКС, Хорватия), Торнике Шенгелия (ЦСКА, Грузия), Джонатан Мотли ("Локомотив-Кубань", США), Джордан Мики ("Зенит", США), Уилл Клайберн (ЦСКА, США).

Кстати

По решению Лиги лидер УНИКСа хорват Марио Хезонья станет первым в истории "Матчей Звезд" игроком, который примет участие сразу в двух конкурсах - по дальним (трехочковым) броскам и по броскам в кольцо сверху ("слэм-данк контест").

Генеральный директор Единой лиги ВТБ, многократная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин так объяснила это решение: "Марио Хезонья - один из самых ярких игроков Европы и лидер казанцев, команды, занимающей первое место в Лиге. Мы очень рады, что Марио хочет проявить себя не только на "Матче Звезд", но и в обоих конкурсах, которые пройдут в рамках нашего мероприятия. Уверена, всех болельщиков ждет настоящее шоу от Супер Марио!".