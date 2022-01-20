Легенда мирового футбола бразилец Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии.

Как сообщает ESPN, Пеле вернулся в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где пройдет очередной курс лечения от онкологического заболевания.

Источник уточнил, что это плановая госпитализация и речь об ухудшении состояния не идет. Помимо курса химиотерапии врачи планируют провести обследование, чтобы получить дополнительные сведения о ходе болезни.

Напомним, что Пеле не так давно перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Также 81-летняя легенда мирового футбола испытывает и другие проблемы со здоровьем.

Сам Пеле по мере возможности старается сообщать о своем самочувствии в социальных сетях.