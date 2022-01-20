Новости

На Украине задумались о строительстве космодрома на Черном море 23:02
В Греции появятся "нетронутые" горы 22:59
Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии 22:10
Скульптор Рукавишников награжден орденом Александра Невского 21:56
Более 1500 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:52
Сенатор от Крыма: В США выработали клише по санкциям против России 21:31
Президент Ирана: Тегеран противостоит господству США 21:25
В ближайшие часы на Москву обрушится снегопад 20:37
Минтранс прокомментировал проверку в отношении замминистра Токарева 20:37
Режиссер Майкл Манн дебютировал в литературе 20:34
Сенатор: У всех дошкольников будет бесплатный проезд в электричках 20:19
Смолов оформил дубль в первом матче за "Динамо" после возвращения 20:06
Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР 19:58
В ЦБ рассказали о будущем наличных денег в России 19:57
Сборная России по гандболу уступила Швеции на ЧЕ 19:45
Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве" 19:44
Бабиков заявил, что победить в Антхольце ему помогло недоверие тренеров 19:39
Генассамблея ООН приняла резолюцию против отрицания Холокоста 19:35
ЦБ вскоре представит новую банкноту в 100 рублей 19:32
Ставки по ипотеке могут немного снизиться летом 19:27
В Минске назвали дату проведения республиканского референдума по Конституции 19:17
Главком ВМФ подписал конвенцию по навигационному оборудованию 19:09
В Нью-Йорке демонтировали статую Рузвельта перед Музеем естественной истории 18:45
Сбербанк купит для сотрудников свои акции на сумму до 50 млрд рублей 18:44
Главе "Газпрома" Миллеру присвоено звание Героя труда 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 22:10
Рубрика: Спорт

Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии

Текст: Максим Домчев

Легенда мирового футбола бразилец Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии.

Фото: EPA
Появилось видео недовольства Роналду после замены в матче против "Брентфорда"

Как сообщает ESPN, Пеле вернулся в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где пройдет очередной курс лечения от онкологического заболевания.

Источник уточнил, что это плановая госпитализация и речь об ухудшении состояния не идет. Помимо курса химиотерапии врачи планируют провести обследование, чтобы получить дополнительные сведения о ходе болезни.

Напомним, что Пеле не так давно перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Также 81-летняя легенда мирового футбола испытывает и другие проблемы со здоровьем.

Сам Пеле по мере возможности старается сообщать о своем самочувствии в социальных сетях.

Спорт Футбол Игроки и тренеры