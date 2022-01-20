Нижегородская мотогонщица прошла практику на испанской трассе

В преддверии отборочного цикла чемпионата Европы по шоссейно-кольцевым мотогонкам юная пилотесса команды Chrome Racing нижегородской мотошколы "Академия" Анастасия Белякова протестировала два испанских трека международного уровня.

Абсолютный чемпион России в классе Supersport 300 международной серии "Моторинг" Анастасия Белякова практиковалась в Испании девять дней.

- По соседству с нами катался Алекс Ринс, испанский вице-чемпион мира по мотогонкам, это очень крутое ощущение, - рассказала Настя.

У нижегородки было сразу два наставника: тренер Chrome Racing Владимир Карзаев и Альберт Меркадер, руководитель испанской команды и по совместительству инженер.

- В 2013 году я сам практиковался на треке в Хересе, теперь привез сюда свою воспитанницу, - вспоминает Владимир Карзаев, - Я помню, как во время той давней поездки меня впечатлил идеально ровный асфальт. Circuito de Jerez - это почти 4,5 км гоночного полотна, 13 поворотов - достаточно скоростной трек. Жаль, что в этот раз у самого не получилось по нему прокатиться. Но ничего, вернемся, и еще не раз.

Зимние тесты - это экзамен для инженеров и встряска для гонщиков. Первые заезды на небольшом картодроме Circuit Moradebre Настя осваивалась. На втором треке уже работала над результатом. На сегодня лучшее время круга на треке международного уровня у нашей гонщицы составило одну минуту и 58 секунд. От самых быстрых мировых пилотов в классе Superbike Junior девушку пока отделяют пять секунд.

- У Насти большой потенциал, - считает тренер Владимир Карзаев. - В свою первую зимнюю сессию она не успела выложиться на все 100 процентов. Есть и объективные причины - соревнования по мотогонкам проходят летом, соответственно, температура асфальта сильно отличается от январской. Если бы Настя участвовала в мировом соревновании сейчас, она бы точно находилась в середине пелотона (основной группы гонщиков в заезде - прим. Ред.). Мы знаем над чем работать и, что важно, у нас есть на это время.

- Трек в Хересе - это просто невероятных масштабов полотно с отличным держаком (сцеплением на асфальте - прим. Ред.) на поребриках. Трасса очень скоростная, здесь нужно не боятся держать газ. Тренер испанской команды наставлял: закрой глаза перед страхом и держи полную ручку газа. Мне очень понравились и наши тесты, и сама Испания, да и с погодой нам тоже повезло - тепло и солнечно. Сама же в очередной раз убедилась - надо больше практиковаться. Надеюсь, в этом году все осуществим, - заключила Анастасия.