УНИКС обыграл лидера баскетбольной Евролиги

Лидер баскетбольной Единой лиги казанский УНИКС в домашнем матче обыграл лидера Евролиги, испанскую "Барселону" - 70:64.

Предыдущая встреча команд состоялась совсем недавно, в конце декабря. И тогда "Барса" на своем паркете вырвала победу в овертайме - 111:109. УНИКСу дополнительная пятиминутка не потребовалась.

Справедливости ради скажем, что "Барселона" не смогла рассчитывать на своего лидера, Николу Миротича, подхватившего коронавирус. Однако заслуг казанцев этот факт нисколько не умаляет. Особенно это касается игры казанцев в защите. Лишь один раз в этом сезоне "Барса" не добиралась до отметки в 70 очков, когда уступила израильскому "Маккаби" (68:85). В Казани это произошло снова.

А в атаке лучшим у победителей стал Лоренцо Браун, записавший на свой счет 22 очка.