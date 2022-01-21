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21.01.2022 18:57
Рубрика: Спорт

Карацев проиграл в третьем круге Australian Open

Текст: Максим Домчев
Полуфиналист прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Аслан Карацев на этот раз уступил в третьем круге соревнований.
Фото: AP Photo/Tertius Pickard Фото: AP Photo/Tertius Pickard
Фото: AP Photo/Tertius Pickard

В матче третьего круга Карацев встречался с сильным французом Адрианом Маннарино. В первом сете соперники выявляли сильнейшего на тай-брейке, где удача сопутствовала французу- 7:4. Во втором также потребовался дополнительный гейм, но на этот раз с таким же счетом победил Карацев. Россиянин дрогнул в концовке третьей партии, когда Маннарино при счете 5:5 выиграл два гейма подряд. Несмотря на все попытки переломить ход поединка Карацев проиграл и четвертый сет - 4:6.

Маннарино в следующем матче сыграет с Рафаэлем Надалем, который ранее победил еще одного россиянина Карена Хачанова.

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