Карацев проиграл в третьем круге Australian Open

Полуфиналист прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Аслан Карацев на этот раз уступил в третьем круге соревнований.

В матче третьего круга Карацев встречался с сильным французом Адрианом Маннарино. В первом сете соперники выявляли сильнейшего на тай-брейке, где удача сопутствовала французу- 7:4. Во втором также потребовался дополнительный гейм, но на этот раз с таким же счетом победил Карацев. Россиянин дрогнул в концовке третьей партии, когда Маннарино при счете 5:5 выиграл два гейма подряд. Несмотря на все попытки переломить ход поединка Карацев проиграл и четвертый сет - 4:6.

Маннарино в следующем матче сыграет с Рафаэлем Надалем, который ранее победил еще одного россиянина Карена Хачанова.