Пеле выписан из больницы после курса химиотерапии

Легенда мирового футбола бразилец Пеле прошел курс химиотерапии и был выписан из больницы. В четверг стало известно, что Пеле снова госпитализирован. Как сообщалось, он должен был пройти курс химиотерапии и пройти обследование в связи с онкологическим заболеванием.

Позже больница имена Альберта Эйнштейна опубликовала сообщение о состоянии здоровья Пеле. В нем сообщается, что 81-летнийй Эдсон Арантес ду Насименту провел в медицинском учреждении два дня. Он проходил курс лечения опухоли и был выписан в стабильном состоянии.

Ранее Пеле была проведена операция по удалению опухоли в толстой кишке.