Камчатские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине

Спортсмены из Камчатского края Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Даниил Донских отправятся на Олимпиаду в Пекине. Юлия и Иван войдут в состав сборной команды России по горнолыжному спорту, всего в нее включили пять человек. Даниил станет частью сборной команды по сноуборду, куда вошли 14 спортсменов из разных субъектов России.

- Даниил Донских является воспитанником краевой школы по сноуборду и будет первым спортсменом от Камчатского края, кто примет участие в Олимпиаде по данному виду спорта, - отметил министр спорта региона Константин Хмелевский.

Ранее сноубордист уже принимал участие в крупных соревнованиях. Недавно он завоевал золото на первенстве мира.

Юлия Плешкова и Иван Кузнецов также успели хорошо себя зарекомендовать, много лет они выступают в составе сборной команды России на различных соревнованиях, показывая прекрасные результаты.

"Участие в Олимпийских играх - это вершина спортивной деятельности, спортивной карьеры каждого спортсмена. Это то, к чему стремится любой спортсмен. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, плох тот спортсмен, который не мечтает попасть на Олимпийские игры. Шанс такой дается очень немногим", - считает исполнительный директор Федерации горнолыжного спорта края Сергей Петров.

Справка "РГ"

Зимние Олимпийские игры 2022 года будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля. Это 24 зимняя Олимпиада.