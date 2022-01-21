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21.01.2022 07:10
Рубрика: Спорт

Камчатские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине

Текст: Дина Непомнящая

Спортсмены из Камчатского края Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Даниил Донских отправятся на Олимпиаду в Пекине. Юлия и Иван войдут в состав сборной команды России по горнолыжному спорту, всего в нее включили пять человек. Даниил станет частью сборной команды по сноуборду, куда вошли 14 спортсменов из разных субъектов России.

Фото: GettyImages
Общий состав олимпийской делегации России на зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек

- Даниил Донских является воспитанником краевой школы по сноуборду и будет первым спортсменом от Камчатского края, кто примет участие в Олимпиаде по данному виду спорта, - отметил министр спорта региона Константин Хмелевский.

Ранее сноубордист уже принимал участие в крупных соревнованиях. Недавно он завоевал золото на первенстве мира.

Юлия Плешкова и Иван Кузнецов также успели хорошо себя зарекомендовать, много лет они выступают в составе сборной команды России на различных соревнованиях, показывая прекрасные результаты.

"Участие в Олимпийских играх - это вершина спортивной деятельности, спортивной карьеры каждого спортсмена. Это то, к чему стремится любой спортсмен. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, плох тот спортсмен, который не мечтает попасть на Олимпийские игры. Шанс такой дается очень немногим", - считает исполнительный директор Федерации горнолыжного спорта края Сергей Петров.

Справка "РГ"

Зимние Олимпийские игры 2022 года будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля. Это 24 зимняя Олимпиада.

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