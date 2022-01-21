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21.01.2022 13:26
Рубрика: Спорт

Сергей Крюков: "Матч Звезд" АСБ в Перми мог бы собрать и 7000 зрителей

Текст: Илья Трисвятский
В ближайшее воскресенье, 23 января, в Перми состоится ежегодный "Матч Всех Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола, которая весной отметит 15-летие своего создания. О гала-матче и особенностях юбилейного сезона корреспондент "РГ" побеседовал с исполнительным директором АСБ Сергеем Крюковым.
"Матч Звезд" АСБ в 2021 году с успехом прошел в Краснодаре. Фото: Пресс-служба АСБ "Матч Звезд" АСБ в 2021 году с успехом прошел в Краснодаре. Фото: Пресс-служба АСБ
"Матч Звезд" АСБ в 2021 году с успехом прошел в Краснодаре. Фото: Пресс-служба АСБ

В прошлом году на "Матче Звезд" в Краснодаре были сюрпризы в виде бросков ценой в 4 очка или трех баллов за броски сверху. Сейчас в Перми будет что-то подобное?

Фото: РИА Новости
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Сергей Крюков: Тот эксперимент на Кубани можно считать успешным, привлекательным и зрелищным, но сейчас мы решили вернуться к классическому формату. Все-таки противостояние между студенческими сборными Запада и Востока является крайне принципиальным, а в канун 15-летия Ассоциации - особенно. Поскольку в "Матче Звезд" снова сыграют и мужчины, и девушки, в отдельные отрезки игры у нас посоперничают и чисто женские, и смешанные составы. Но в заключительной четверти, когда будет определяться итоговый результат, на площадке сразятся только ребята. А различных сюрпризов хватит в программе всего баскетбольного праздника, в мероприятиях, сопутствующих "Матчу Звезд". Например, проведем "Матч Легенд": команда АСБ сыграет с легендарным "Урал-Грейтом" (баскетбольный клуб из Перми, прекративший свое существование в 2009 году, до сих пор остается единственным, кто сумел отобрать у ЦСКА титул чемпиона России, сделав это дважды, в 2001 и 2002 годах - прим. "РГ"). В составах - олимпийские чемпионки Барселоны-1992 Светлана Антипова и Ирина Сумникова, чемпионы России и экс-игроки сборной Сергей Чикалкин, Руслан Авлеев, Александр Башминов, а одним из тренеров будет обладатель "золота" летних Игр-1988 в Сеуле Сергей Тараканов.

Снова гала-матч приходится проводить в условиях пандемии. В чем различие прошлогодней организации праздника в Краснодаре и нынешней подготовки к игре в Перми?

Сергей Крюков: В 2021-м мы несколько раз сдвигали сроки проведения "Матча Звезд": с января на февраль, с февраля на март и так далее. В итоге собрались в Краснодаре в конце апреля. Хотя изначально планировалось, что встретимся в Мурманске. Однако на севере страны тогда эпидемиологическая обстановка была особенно сложной, пришлось отказаться от нашей заполярной одиссеи. Сейчас, если бы не ограничения, уверен, семитысячный дворец спорта "Молот" в Перми был бы заполнен до отказа. Ведь это город, где 20 лет назад в чемпионские сезоны местного "Урал-Грейта" многие полюбили баскетбол на всю жизнь. Кстати, в программе у нас презентация книги Александра Федотова "Комета "Урал-Грейт". Издание уже было презентовано в Москве в центральном офисе АСБ, теперь книга уже там, где ее прочитают больше всего людей. Увы, но это суровые сегодняшние реалии, на данный момент нам разрешена заполняемость трибун "Молота" даже меньше трети - две тысячи зрителей.

В юбилейный сезон чемпионат АСБ шагнул за пределы России, теперь в турнире выступает команда из столицы Беларуси Минска. Ранее вы говорили, что были и еще желающие из-за рубежа. Кто конкретно?

Сергей Крюков: Помимо прихода к нам команды "Цмоки-Минск", еще больше расширить географию АСБ получилось бы уже и в нынешнем турнире, если бы не связанные с пандемией различные ограничения. Проявляли интерес к участию в нашей Лиге в Казахстане, в Турции, причем в этой стране подход настолько серьезный, что делегата в АСБ должно назначать министерство по делам спорта и молодежи. Эстония готова к нам присоединиться. Пришлось сдвинуть по срокам и реализацию такого проекта, как визит в России американской команды Lehigh University из высшего дивизиона студенческого чемпионата - NCAA. "Горные ястребы" из штата Пенсильвания - сильный коллектив, входит в число лидеров своей Конференции.

В прошлом году сборная Запада взяла верх над сборной Востока со счетом 133:107. Фото: Пресс-служба АСБ

Среди новшеств сезона 2021/22 и участие объединенных университетских команд из одного региона. Решение неординарное. Оно себя оправдало?

Сергей Крюков: Это как раз одно из самых сложных решений для меня как для исполнительного директора АСБ. С одной стороны, я понимал всю его рискованность - у каждого вуза свои спортивные традиции, свои болельщики, особенности. Но, если взглянуть по-другому, сборная нескольких университетов из небольшого именно по баскетбольным меркам региона - это в определенной степени прототип профессионального клуба. Создавая такие объединенные команды, мы повышаем спортивную мотивацию игроков, как бы задерживая их в родном регионе, а не вынуждаем уезжать и повышать мастерство где-то в другом месте. Вряд ли этим ребятам и девушкам было бы интересно, играя за "малый" вуз, вместе со своим коллективом находиться где-то внизу таблицы.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Ассоциация в мае отпразднует 15-летие. Вы в должности исполнительного директора почти две трети этого срока. Какие, на ваш взгляд, основные достижения АСБ за полтора десятка сезонов?

Сергей Крюков: Во-первых, это колоссальное расширение географии турнира за указанное время. В турнире представлено более 70 регионов Российской Федерации и теперь плюс Республика Беларусь, у нас 800 с лишним команд, статус крупнейшей студенческой спортивной лиги в Европе и второй в мире после уже упомянутой американской NCAA. Во-вторых, создание элитных дивизионов чемпионата, сформированных уже не по географическому, а по чисто спортивному принципу. Перед этим сезоном они значительно расширились. Теперь в Студенческой лиге РЖД выступают 42 команды - 24 мужские и 18 женских. В-третьих, укрепление сотрудничества с Российской федерацией баскетбола и в рамках этих договоренностей формирование сборных страны для участия во Всемирных универсиадах из игроков АСБ. Раньше, напомню, на Универсиадах от России играли баскетболисты профессиональных клубов. Еще к этим трем позициям обязательно добавлю формирование полноценной управленческой команды АСБ. Число штатных сотрудников, функционеров Лиги выросло с пяти до 25, у нас появились полномочные представители в регионах. Плюс ко всему АСБ - не только масштабный чемпионат, это разработка различных методических, обучающих, тренировочных программ, мобильных приложений, проведение массы мероприятий по популяризации баскетбола в студенческой среде, маркетинг, коммуникации и так далее.

Мы говорили в основном о классическом баскетболе 5х5, но ведь АСБ огромное внимание уделяет развитию новой олимпийской дисциплины баскетбол 3х3.

Сергей Крюков: Абсолютно верно. Причем обе разновидности "лучшей игры с мячом" тесно связаны. Станислав Шаров, все свои студенческие годы отыгравший в чемпионате Ассоциации в "классику", минувшим летом на Олимпиаде в Токио в составе сборной России стал серебряным призером по баскетболу 3х3, дебютировавшему в программе летних Игр. Прорыв Станислава к олимпийским вершинам - знаковое для АСБ событие, он ведь плоть от плоти студенческой лиги. Мы в последнее время значительно уплотнили наш календарь турниров по баскетболу 3х3, опять же по договору с РФБ наш студенческий чемпионат параллельно носит статус молодежного чемпионата страны.

Где будем смотреть

23 января, воскресенье

"Матч! Страна"

13.45 - 15.50. "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Сборная Запада - Сборная Востока. Прямая трансляция из Перми.

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