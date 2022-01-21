"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Урошем Спайичем

"Краснодар" и Урош Спайич договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провел за "быков" 76 матчей и забил два гола, - говорится в сообщении официального сайта южан. - ФК "Краснодар" благодарит Уроша Спайича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!"

Воспитанник футбольной школы белградской "Црвены Звезда" до перехода в стан "быков" в мае 2018 года успел поиграть не только в своей родной команде, но также во французской "Тулузе" и бельгийском "Андерлехте" (причем и в Лиге чемпионов).

На высокого (188 сантиметров) и цепкого игрока центра обороны в "Краснодаре" возлагали большие надежды. Временами Спайич действительно выступал очень уверенно (и матчах первенства России, и Лиги Европы), но и регулярно делал серьезные ошибки. А потом еще и получил серьезную травму, которая вбила его из строя на много месяцев. В общем, сезон 2020/2021 он провел в аренде в голландском "Фейенорде", а минувшим летом вернулся в столицу Кубани.

В нынешнем чемпионате России Урош постоянно появлялся в основном составе, но и продолжал регулярно совершать промахи в обороне. А с недавней покупкой центрального защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо у "Краснодара" образовался перебор легионеров. И когда Спайич не поехал на первый сбор команды в январе в ОАЭ, стало понятно, что именно серб окажется в этом списке "лишним".

Так и получилось. Судя по всему, "быкам" не удалось отправить Уроша в очередную аренду в зарубежный клуб (в частности, речь шла о греческом ПАОКе), поэтому футболиста пришлось попросту отпустить.