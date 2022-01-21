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21.01.2022 18:51
Рубрика: Спорт

"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Урошем Спайичем

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
28-летний центральный защитник футбольной сборной Сербии, кандидат на участие в первенстве мира-2022 Урош Спайич, контракт которого с "быками" истекал в июне будущего года, покинул "Краснодара" в качестве свободного агента. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе кубанцев.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Краснодар" и Урош Спайич договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провел за "быков" 76 матчей и забил два гола, - говорится в сообщении официального сайта южан. - ФК "Краснодар" благодарит Уроша Спайича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!"

Фото: REUTERS/Andres Stapff
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Воспитанник футбольной школы белградской "Црвены Звезда" до перехода в стан "быков" в мае 2018 года успел поиграть не только в своей родной команде, но также во французской "Тулузе" и бельгийском "Андерлехте" (причем и в Лиге чемпионов).

На высокого (188 сантиметров) и цепкого игрока центра обороны в "Краснодаре" возлагали большие надежды. Временами Спайич действительно выступал очень уверенно (и матчах первенства России, и Лиги Европы), но и регулярно делал серьезные ошибки. А потом еще и получил серьезную травму, которая вбила его из строя на много месяцев. В общем, сезон 2020/2021 он провел в аренде в голландском "Фейенорде", а минувшим летом вернулся в столицу Кубани.

В нынешнем чемпионате России Урош постоянно появлялся в основном составе, но и продолжал регулярно совершать промахи в обороне. А с недавней покупкой центрального защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо у "Краснодара" образовался перебор легионеров. И когда Спайич не поехал на первый сбор команды в январе в ОАЭ, стало понятно, что именно серб окажется в этом списке "лишним".

Так и получилось. Судя по всему, "быкам" не удалось отправить Уроша в очередную аренду в зарубежный клуб (в частности, речь шла о греческом ПАОКе), поэтому футболиста пришлось попросту отпустить.

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