"Локомотив-Кубань" одержал важную гостевую победу в Еврокубке

Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал важнейшую победу в регулярном чемпионате Еврокубка. В гостях "железнодорожники" одолели "Морабанк Андорру" - 86:76.

К этому матчу "Локо" подошел на неприятной серии из трех поражений в турнире подряд. Андоррцы, наоборот, четыре игры подряд не уступали дома. Плюс краснодарцы из-за травм не досчитались трех баскетболистов основы. В том числе Джонатана Мотли, который считается фаворитом на звание самого ценного игрока по итогам "регулярки". Четвертым в лазарет уже на второй минуте матча попал Стэнтон Кидд. Но кубанцы в этот вечер были твердо намерены действовать вопреки всем превратностям судьбы.

Бремя лидера на себя взвалил Эррик Макколлум, единолично набравший 30 очков при шести результативных передачах. Отличный матч выдал недавно вернувшийся после травмы Алан Уильямс: у него 17 очков и 14 подборов.

Ощутимую лепту в успех внесли и вызванные в российскую сборную игроки. И дело даже не в количестве набранных очков, а в их важности. К примеру, попадания Захара Ведищева помогли "Локомотиву" остудить погоню хозяев.

- Я должен поблагодарить своих парней, - сказал после игры исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива-Кубани" Бранко Максимович. - Мы следовали нашему плану 35 минут матча, отклонившись от него только на пять минут второй четверти. Это командная победа, я горжусь ребятами. Победа - лучшее лекарство.

К слову, для Максимовича результаты в этом и ближайшем матче имеют исключительное значение с точки зрения его тренерских перспектив. Об этом перед игрой с "Морабанком" сказал президент клуба Андрей Ведищев.

На матч против "Морабанк Андорры" краснодарцы приехали без трех игроков основы

- В нашем поле зрения - несколько потенциальных кандидатов. Переговорный процесс с некоторыми из них уже состоялся, финальное решение зависит от ближайших матчей "Локо" и от того, какие изменения в игре команды продемонстрирует Бранко Максимович.

Добавим, что после 10 туров "регулярки" краснодарцы идут на третьем месте в группе "А" с семью победами и тремя поражениями. Выше "Локомотива" испанский "Ховентут" и сербский "Партизан", у которых по восемь побед и два поражения.

Следующий матч в Еврокубке "Локомотив-Кубань" проведет дома против литовского "Литкабелиса" 26 января, а перед этим 23 января сыграет также на своем паркете с "Нижним Новгородом" в Единой лиге.