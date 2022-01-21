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20.01.2022 22:08
Рубрика: Спорт

"Локомотив-Кубань" одержал важную гостевую победу в Еврокубке

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал важнейшую победу в регулярном чемпионате Еврокубка. В гостях "железнодорожники" одолели "Морабанк Андорру" - 86:76.
Дариус Томпсон (справа) несколько раз порадовал зрителей зрелищными попаданиями сверху Фото: eurocupbasketball.com Дариус Томпсон (справа) несколько раз порадовал зрителей зрелищными попаданиями сверху Фото: eurocupbasketball.com
Дариус Томпсон (справа) несколько раз порадовал зрителей зрелищными попаданиями сверху Фото: eurocupbasketball.com

К этому матчу "Локо" подошел на неприятной серии из трех поражений в турнире подряд. Андоррцы, наоборот, четыре игры подряд не уступали дома. Плюс краснодарцы из-за травм не досчитались трех баскетболистов основы. В том числе Джонатана Мотли, который считается фаворитом на звание самого ценного игрока по итогам "регулярки". Четвертым в лазарет уже на второй минуте матча попал Стэнтон Кидд. Но кубанцы в этот вечер были твердо намерены действовать вопреки всем превратностям судьбы.

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Бремя лидера на себя взвалил Эррик Макколлум, единолично набравший 30 очков при шести результативных передачах. Отличный матч выдал недавно вернувшийся после травмы Алан Уильямс: у него 17 очков и 14 подборов.

Ощутимую лепту в успех внесли и вызванные в российскую сборную игроки. И дело даже не в количестве набранных очков, а в их важности. К примеру, попадания Захара Ведищева помогли "Локомотиву" остудить погоню хозяев.

- Я должен поблагодарить своих парней, - сказал после игры исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива-Кубани" Бранко Максимович. - Мы следовали нашему плану 35 минут матча, отклонившись от него только на пять минут второй четверти. Это командная победа, я горжусь ребятами. Победа - лучшее лекарство.

К слову, для Максимовича результаты в этом и ближайшем матче имеют исключительное значение с точки зрения его тренерских перспектив. Об этом перед игрой с "Морабанком" сказал президент клуба Андрей Ведищев.

На матч против "Морабанк Андорры" краснодарцы приехали без трех игроков основы

- В нашем поле зрения - несколько потенциальных кандидатов. Переговорный процесс с некоторыми из них уже состоялся, финальное решение зависит от ближайших матчей "Локо" и от того, какие изменения в игре команды продемонстрирует Бранко Максимович.

Добавим, что после 10 туров "регулярки" краснодарцы идут на третьем месте в группе "А" с семью победами и тремя поражениями. Выше "Локомотива" испанский "Ховентут" и сербский "Партизан", у которых по восемь побед и два поражения.

Следующий матч в Еврокубке "Локомотив-Кубань" проведет дома против литовского "Литкабелиса" 26 января, а перед этим 23 января сыграет также на своем паркете с "Нижним Новгородом" в Единой лиге.

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