Каминский: Выступление Логинова и Серохвостова в масс-старте не планировалось

Выступление биатлонистов Александра Логинова и Даниила Серохвостова в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце изначально не планировалось, сообщил старший тренер мужской команды Юрий Каминский.

Ранее на сайте Международного союза биатлонистов (IBU) сообщалось, что российские биатлонисты Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира Антхольце.

"Мы и не планировали ставить в масс-старт Логинова и Серохвостова. Я говорил другое раньше? Ну вот бывает. Серохвостова точно не планировали, по Логинову тоже такое решение приняли с Башкировым. Со здоровьем у них все в порядке. В эстафете их можно будет увидеть. Кого именно? Не знаю пока. Пусть пробегут ребята гонку, а потом обсудим", - сказал Каминский (цитата по РИА Новости).

В масс-старте в Антхольце, который пройдет в субботу, 22 января, примут участие Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Гонка начнется в 14:50 мск.

По словам Каминского, от Латыпова в масс-старте будут ждать точной стрельбы. "Но сегодня сильный ветер, ему будет сложно", - добавил тренер.