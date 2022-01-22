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22.01.2022 18:14
Рубрика: Спорт

Карпин посетил матч "Зенит" - "Ботев" и увидел гол Дзюбы

Текст: Максим Домчев

"Зенит" в контрольном матче сыграл вничью с болгарским клубом "Ботев" - 2:2.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Карпин не знает, хочет ли Дзюба играть за сборную

Эта встреча привлекла внимание главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который, как и его помощники, посещает команды РПЛ на зимних сборах и следит за кандидатами в национальную команду.

Болгарский клуб открыл счет на шестой минуте встречи. В ворота "Зенита" был назначен пенальти, который реализовал Тодор Неделев.

Но на перерыв команды ушли при счете 1:1. Артем Дзюба после подачи с углового отправил мяч в сетку ворот соперника.

В начале второй половины встречи Магомед Оздоев сумел пробить вратаря "Ботева" и вывел команду вперед. Но удержать победный счет не удалось. В концовке встречи судья назначил еще один пенальти в ворота лидера РПЛ, который на этот раз реализовал Жозе Маркос.

25 января "Зенит" сыграет против словацкого клуба "Жилина".

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