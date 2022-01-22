Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг проходящего в Мельбурне Australian Open.

В споре за выход в 1/8 финала россиянину противостоял теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Ранее эти спортсмены встречались на Открытом чемпионате США, и тогда Медведев уверенно победил своего соперника.

На этот раз голландец снова не смог ничего противопоставить второй ракетке мира. Первую и вторую партии Медведев выиграл с одинаковым счетом 6:4, а в третьем сете разобрался с соперником более уверенно - 6:2.

На час и 57 минут россиянин сделал 10 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с победителем матча между Кристофером О'Коннеллом из Австралии и американцем Максимом Кресси.