Нападающий Деспотович сообщил об уходе из "Рубина"

Нападающий из Сербии, 29-летний Джордже Деспотович сообщил, что покидает футбольный клуб "Рубин".

"Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб "Рубин", - написал игрок в своем Instagram.

Он поблагодарил всех "за очень красивое время", проведенное в Казани.

Ранее в "Рубине" сообщили о переводе футболиста в дубль команды. Это связано с новым приобретением казанцев - белорусским нападающим Виталием Лысаковичем, который перешел в "Рубин" из "Локомотива".

В текущем сезоне РПЛ сербский форвард забил один мяч в девяти играх.