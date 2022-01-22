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22.01.2022 01:02
Рубрика: Спорт

Нападающий Деспотович сообщил об уходе из "Рубина"

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нападающий из Сербии, 29-летний Джордже Деспотович сообщил, что покидает футбольный клуб "Рубин".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб "Рубин", - написал игрок в своем Instagram.

Он поблагодарил всех "за очень красивое время", проведенное в Казани.

Ранее в "Рубине" сообщили о переводе футболиста в дубль команды. Это связано с новым приобретением казанцев - белорусским нападающим Виталием Лысаковичем, который перешел в "Рубин" из "Локомотива".

В текущем сезоне РПЛ сербский форвард забил один мяч в девяти играх.

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