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22.01.2022 16:01
Рубрика: Спорт

Рублев проиграл Чиличу на Открытом чемпионате Австралии

Текст: Максим Домчев
Вслед за Кареном Хачановым и Асланом Карацев завершил свое выступление на Australian Open и Андрей Рублев.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В матче третьего круга получивший пятый номер посева на турнире Рублев встречался с хорватом Марином Чиличем.

Фото: AP Photo/ Hamish Blair
Россиянки завершили выступление в одиночном разряде на Australian Open

27-я ракетка турнира Чилич в концовке первой партии сумел вырвать победу, при счете 5:5 выиграв два гейма подряд. Второй сет также получился упорным и на этот раз соперники дошли до тай-брейка. И тут снова чуть увереннее и точнее был теннисист из Хорватии - 7:6 (7/3).

Рублев сумел выиграть третью партию - 6:3, но спасти матч так и не сумел, уступив в четвертом с таким же счетом.

Таким образом, в мужском одиночном разряде Россию на турнире в 1/8 финала будет представлять лишь Даниил Медведев.

Спорт Теннис Australian Open - 2022