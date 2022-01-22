Женская сборная России по биатлону стала второй в эстафете

Женская сборная России по биатлону стала второй в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянки по ходу гонки заработали три штрафных круга, но сумели проявить характер.

В этой гонке в составе сборной России выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Первая половина эстафеты складывалась для россиянок успешно - команда занимала первое место. После второго этапе, на котором бежала Резцова, отрыв от занимавшей второе место сборной Польши был более 20 секунд.

Третьей в гонку ушла Казакевич. С первой стрельбой она справилась неплохо, но на стойке начались проблемы, которые завершились тремя штрафными кругами. Россиянки откатились на пятое место, а передали эстафету шестыми, уступая 20 секунд занимавшей третье место команде Италии.

На последнем этапе Нигматуллина потратила всего один дополнительный патрон и после стойки ушла в гонку третьей, уступая Анаис Бескон из Франции почти три секунды. Россиянка сумела опередить соперницу и финишировала второй.

Первое место заняла команда Норвегии, россиянки им уступили 24,6 секунды. Француженки в итоге стали третьими, уступив сборной России 8 секунд.