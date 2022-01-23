Из россиян только Медведев смог пробиться в 1/8 финала Australian Open

В третьем раунде из сетки Australian Open вылетели Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. У женщин на той же стадии выбыли Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Что касается Медведева, то он в субботу обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:2. А сегодня рано утром по московскому времени поспорит за право выйти в четвертьфинал "Большого шлема" с американцем Максимом Кресси. Он, в свою очередь, одолел австралийца Кристофера О Коннелла (6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2).

Когда Даня давал интервью на корте, матч между потенциальными соперниками был еще в самом разгаре. Так что Медведев не упустил шанс подколоть местную публику, которая активно мешала ему в матче против другого австралийца Ника Кирьоса, и заявил, что болеет как раз за О Коннелла.

Однако играть придется с Кресси. Он занимает 70-е место в мировом рейтинге, но весьма амбициозен. А уверенности перед Australian Open ему придал финал турнира в Мельбурне категории ATP 250, где он смог оказать достойное сопротивление - особенно в первом сете - самому Рафаэлю Надалю.

- В будущем я вижу себя первой ракеткой мира, я очень уверен в себе, - заявил Кресси на пресс-конференции. - С моим стилем игры можно обыграть кого угодно, и, начиная с этого года, я стал больше верить в свои силы. Я недавно играл с Надалем и действительно считаю, что та победа не далась ему легко. Так что если я буду придерживаться своего плана и оставаться дисциплинированным, то все получится.

Медведев не упустил шанс подколоть местную публику, которая активно мешала ему во встрече с австралийцем Ником Кирьосом

Медведев о встрече Кресси с Надалем тоже наслышан.

- Я с Максимом ни разу не играл. Но знаю, что он очень хорошо начал год. Сыграл в финале против Надаля. У него было, по-моему, 1 или 2 сетбола в первом сете с Рафой. Значит, он находится в хорошей форме. Сильно подает, часто ходит к сетке, - цитирует Медведева Eurosport. - Попробую подготовиться и тактически, и физически, показать хороший теннис.