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23.01.2022 19:40
Рубрика: Спорт

Овечкин в 155 матчах НХЛ забил не меньше двух шайб

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль и помог своей команде обыграть "Оттаву Сенаторз" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У Александра Овечкина такой сильный бросок, что судьи не всегда успевают зафиксировать взятие ворот. Фото: Reuters У Александра Овечкина такой сильный бросок, что судьи не всегда успевают зафиксировать взятие ворот. Фото: Reuters
У Александра Овечкина такой сильный бросок, что судьи не всегда успевают зафиксировать взятие ворот. Фото: Reuters

После двух периодов "Вашингтон" проигрывал 0:2, но включился Александр. Когда он забрасывал вторую шайбу, щелчок был такой сильный, что судьи не сразу зафиксировали взятие ворот. "Думал, шайба попала в перекладину. Продолжил бороться дальше", - прокомментировал эпизод Ови.

Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Ну а победу в овертайме "столичным" принес швед Никлас Бэкстрем, обыгравший соперника и красиво переигравший голкипера "Оттавы". "Называю такие голы "секси", - сказал потом Овечкин.

- Я в этой лиге уже 7 сезонов, и вижу, как некоторые ветераны замедляют ход, уходят на пенсию. А с Ови я вообще не вижу этого, - сказал потом главный тренер "Оттава" Ди Джей Смит.

Интересно, что Александр забивает не меньше двух шайб уже в 155-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он опередил великого канадца Марио Лемье и вышел на единоличное третье место. Выше только двое: американец Бретт Халл (158 матчей), ну и, разумеется, Уэйн Гретцки (189).

За последним Ови продолжает погоню и в снайперской гонке всех времен. У Гретцки - 894 шайбы, у россиянина стало 759. До канадца Саше пока далеко, а вот до чеха Яромира Ягра, который занимает третью строчку в снайперском списке НХЛ, Овечкину осталось каких-то семь шайб. Вряд ли кто-то сомневается, что в ближайшее время чех останется позади.

Тем более, капитан "Вашингтона" в отличной форме. В последних семи матчах он набрал 8 (5 шайб + 3 передачи) очков, а всего в 42 матчах "регулярки" у Овечкина 58 (29+29) баллов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин