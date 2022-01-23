Этап ЧР по баскетболу 3х3 в Ижевске запомнится Фэйр Плей "Самары"

В Ижевске прошел первый, сдвоенный этап чемпионата России по баскетболу 3х3. У мужчин оба "золота" взяла столичная "Руна", в женских турнирах дважды отличились девушки санкт-петербургского Центра олимпийской подготовки. Но больше запомнится не список медалистов, а поступок в духе Фэйр Плей (благородная игра) команды БК "Самара".

В этом сезоне, в отличие от прошлого, национальной чемпионат по компактной и динамичной разновидности баскетбола, уже дебютировавшей в программе летних Олимпиад, проходит по измененной схеме. Сдвоенным этапам ("тандемам") предшествует отдельная квалификация. Причем отборочные игры могут проходить там же, где и борьба за медали, но в большинстве случае для квалификации в целях популяризации баскетбола 3х3 в стране и расширения географии турнира предусмотрены отдельные локации.

Фактически чемпионат страны сезона-2021/22 стартовал еще 10 декабря прошлого года в Красной Поляне под Сочи, где в течение двух дней проходила квалификация с участием 14 мужских и шести женских команд.

В финале первой части мужского тандема встретились "Руна" и БК "Гагарин" (Химки, Московская обл.). "Руна" взяла верх со счетом 19:12, по 8 очков у победителей набрали Сергей Козлов и Павел Алексиевич, на высшую ступень пьедестала поднялись также Никита Падун и Петр Степанянц.

Поясним, что у мужчин на каждом этапе соревнования проходят в дивизионах "Мастер" и "Претендент". Те, кто выступает в "Мастерсе", бьются непосредственно за награды, а команды из "Претендента" стараются добиться права сыграть в "Мастерсе" на следующий день. Так что особое место на этапах занимают так называемые "транзитные" (переходные) игры.

В одной из таких встреч в Ижевске образец благородной игры показал БК "Самара". Соперник волжан, питерский "ЦОП-Нева", из-за травм игроков выставил на матч только двух баскетболистов. Самарцы сразу же приняли решения уравнять составы и провести встречу в формате 2х2, рискуя своим местом в "Мастере". Но в итоге выиграли (19:13). Хотя результат забудется быстро, а о благородном поступке в нашем спортивном сообществе будут помнить долго.

Во втором финале соперником "Руны" была еще одна столичная команда - "Инаномо". Причем "Руна" после победы в первом мини-турнире сделала две замены. Вместо Алексиевича и Степаняна - Иван Пьянзин и Илья Сидоренко. Последний и стал лучшим бомбардиром решающего матча - 11 очков при общем счете 21:16.

Результаты финалов женских турниров: ЦОП (Санкт-Петербург) - "Самара" - 12:10, ЦОП - "Париматч" (Москва) - 21:12. Петербурженки выступали в таком составе: Майра Сергазинова, Валерия Дерябина, Анастасия Рыкова, Мария Яцемирская.

Тем временем

Мужская и женская сборная России напрямую квалифицировались в финальный турнир чемпионата Европы, который состоится 9-11 сентября в Граце (Австрия). Это право наши команды получили благодаря высоким позициям в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА). В Австрии за награды будут бороться по 12 мужских и женских национальных сборных.