Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе КМ

Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Уверенную победу в гонке одержала Норвегия, которую представляли Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шоста Кристиансен. Несмотря на штрафной круг на заключительном этапе, россияне финишировали вторыми. В составе нашей сборной выступали Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов. Замкнули тройку лидеров представители Германии (Филипп Хорн, Роман Рес, Лукас Фрачер и Давид Цобель).

После гонки Логинов рассказал, почему его этап получился не слишком удачным. "Сегодня пятый-шестой день нахождения в горах, и меня немного клематит. Это сказывается на стрельбе. Не функционально, а именно дыхание, стрельба. Хочу извиниться, что мой этап вышел не слишком успешным. Норвежцам чуть проще, они две недели находятся в горах на высоте более 1800 метров, а сейчас спустились сюда на 1600 метров. Понимал, что сегодняшний этап им будет даваться легче", - сказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Добавим, что также сегодня (в 17:15 по московскому времени) в Антхольце состоится женский масс-старт. Россию в ней представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Валерия Васнецова.