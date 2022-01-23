Сборная России по хоккею сыграет в Пекине с Латвией

До старта олимпийского хоккейного турнира у сборной России запланировано три контрольных матча. Один из них должен состояться непосредственно в Пекине 5 февраля против Латвии, но пока под вопросом. Об этом рассказал генменеджер сборной Илья Ковальчук.

"Ситуация по Латвии неопределенная. Мы общались на эту тему с Международным олимпийским комитетом. Мы прилетаем 3 февраля, а игра намечена на 5-е. МОК не просит, а советует первые три дня провести в минимальном контакте с другими атлетами. Думаю, итоговое решение будет принято уже по прилету в Пекин. Но в расписании да, стоит игра с Латвией. Кроме того, запланированы две игры в Новогорке, 26 января и 1 февраля. К сожалению или нет, мы сыграем между собой, чтобы убрать факторы риска, связанные с приездом других команд", - сказал Илья Ковальчук.

Отметим, что сборная России стартует на Олимпиаде матчем против Швейцарии 9 февраля.