Сессия МОК в Пекине пройдет за один день вместо обычных двух

139-я сессия МОК должна была состояться в Пекине 2-3 февраля, накануне открывающейся 4-го февраля Зимней Олимпиады. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности все заседания будут проведены за один день. Причем этот "сокращенный" день будет добавлен в программу 140-й сессии. Члены МОК могут участвовать в работе не только очно, но и в режиме онлайн. Один день - 2-го февраля - вместо обычных двух продлится и заседание Исполкома. Причем оба мероприятия, первое из которых должно было начаться еще 29 января, теперь максимально приближены к старту Олимпиады

Сейчас в членах МОК 101 человек. Недавно из состава МОК выбыл бывший многолетний президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Ридди, достигший предельного для членов этой организации возраста - 80 лет. Жалеть об этом не будем. На своем посту британец сделал немалого недоброго для наших спортсменов. Его обвинения в использовании россиянами допинга были порой беспочвенны и явно враждебны.

Впрочем, и на самой 139-й сессии будут рассмотрены в основном рутинные вопросы. Так членам МОК предстоит формально проштамповать решение Исполкома МОК о включении в программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе серфинга, скалолазания и скейтбординга. Президент МОК Томас Бах считает, что эти, как он считает, "молодежные" виды спорта привлекут внимание к Играм и более юных, чем обычно, болельщиков.

По укороченной программе - со 2-го по 4-е февраля - пройдет и эстафета Олимпийского огня. Кроме Пекина она посетит еще два города. Среди 1200 факелоносцев, в основном китайцев, будут и две ВИП-персоны. Предполагается, что на одном из этапов президент МОК Томас Бах передаст факел председателю Генеральной Ассамблеи ООН Абдулле Шахиду (Мальдивская Республика). Эстафета завершится прибытием огня на торжественную церемонию открытии Зимней Олимпиады-2022.

Для обеспечения мер эпидемиологической безопасности на маршруте не будет обычных для этого действа болельщиков.

Дополнительные превентивные меры объявлены в Пекине. В КНР умело сражаются с коронавирусом. В громадной стране зарегистрировано лишь 63 заболевших. Из них 12 инфицированных выявлено на днях в Пекине. Все они, по сообщению китайской государственной газеты Global Times, так или иначе связаны со складом, на котором хранились замороженные продукты из-за рубежа. Немедленно началось тестирование жителей соседних районов, чтобы задушить возможный всплеск эпидемии в зародыше.