Среди прибывших на Олимпиаду выявили 72 случая заражения коронавирусом

Власти Китая выявили 72 случая заражения коронавирусом среди представителей иностранных делегаций, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине, говорится в заявлении Оргкомитета Олимпиады.

В период с 4 по 22 января по местному времени в Китай прибыло 2586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо, и 2415 - "представители других заинтересованных сторон", из которых 72 человека оказались инфицированными. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся нет.

В воскресенье в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщил ТАСС глава миссии нашей команды на Играх Андрей Конотокин, все результаты их тестов на COVID-19 показали отрицательный результат.