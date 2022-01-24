Андрей Шевченко возглавит польскую сборную

Бывший главный тренер "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить национальную команду Польши, сообщает портал vZbirna.

По информации зарубежных коллег, Шевченко согласовал все условия договора с польским футбольным союзом (ПФС). Специалист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать ПФС, остальное - спонсоры.

При этом Шевченко еще надо уладить вопросы с "Дженоа". Несмотря на увольнение, он остался на контракте с генуэзским клубом. Тренер будет получать зарплату, пока не расторгнет соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Официально о назначении Андрея поляки собираются объявить 31 января.

Напомним, что сборная Польши - соперник России по полуфинальной встрече стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Команда Валерия Карпина встретится с Робертом Левандовски и компанией 24 марта в столичных "Лужниках". В случае победы наши 29 числа примут либо Чехию, либо Швецию.

Тем временем отечественные клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Много внимания приковано к "Краснодару", у которого в начале января сменился тренер: место Виктора Гончаренко занял Даниэль Фарке. На днях "быки" одержали первую победу под руководством немецкого специалиста, одолев на сборах в Эмиратах словацкую "Жилину" со счетом 3:2. У краснодарцев отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.