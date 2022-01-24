Андрей Шевченко возглавит польскую сборную

Новости

Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 24.01.2022
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 24.01.2022
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 24.01.2022
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 24.01.2022
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 24.01.2022
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 24.01.2022
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 24.01.2022
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 24.01.2022
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 24.01.2022
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 24.01.2022
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 24.01.2022
ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта 24.01.2022
Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался 24.01.2022
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене 24.01.2022
Суд отказал экс-замглавы ФСИН Коршунову в освобождении по болезни 24.01.2022
В Смоленской области появились первые заразившиеся "омикроном" 24.01.2022
На Балтийском флоте начались крупные морские учения 24.01.2022
Белорусский аспирант награжден за изучение бозонных звезд во Вселенной 24.01.2022
Бастрыкин поручил проверить сообщения о пенсионерке, потерявшей квартиру 24.01.2022
В Омске суд арестовал школьницу, организовавшую убийство своей семьи 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
24.01.2022 23:13
Рубрика: Спорт

Андрей Шевченко возглавит польскую сборную

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Бывший главный тренер "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить национальную команду Польши, сообщает портал vZbirna.
Андрей Шевченко. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Андрей Шевченко. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Андрей Шевченко. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

По информации зарубежных коллег, Шевченко согласовал все условия договора с польским футбольным союзом (ПФС). Специалист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать ПФС, остальное - спонсоры.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Галицкий признался, почему "Краснодар" возглавил иностранный тренер

При этом Шевченко еще надо уладить вопросы с "Дженоа". Несмотря на увольнение, он остался на контракте с генуэзским клубом. Тренер будет получать зарплату, пока не расторгнет соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Официально о назначении Андрея поляки собираются объявить 31 января.

Напомним, что сборная Польши - соперник России по полуфинальной встрече стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Команда Валерия Карпина встретится с Робертом Левандовски и компанией 24 марта в столичных "Лужниках". В случае победы наши 29 числа примут либо Чехию, либо Швецию.

Тем временем отечественные клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Много внимания приковано к "Краснодару", у которого в начале января сменился тренер: место Виктора Гончаренко занял Даниэль Фарке. На днях "быки" одержали первую победу под руководством немецкого специалиста, одолев на сборах в Эмиратах словацкую "Жилину" со счетом 3:2. У краснодарцев отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Футбольные трансферы