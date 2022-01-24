ЧМ по водным видам спорта перенесен на 2023 год

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был пройти в Японии в мае 2022 года, перенесен на 2023 год.

Такое решение было принято на заседании бюро Международной федерации плавания. Чемпионат мира изначально планировалось провести в Фукуоке летом 2021 года, но из-за переноса Олимпийских игр, была назначена новая дата - 13-29 мая 2022 года.

"В пятницу состоялось заседание бюро FINA, которое проголосовало за перенос чемпионата мира на 2023 год в связи с пандемией и другими вопросами, связанными с организацией прибытия и размещения участников в условиях коронавируса. Альтернативных вариантов проведения чемпионата мира представлено не было", - приводит ТАСС слова президента Всероссийской федерации плавания и члена бюро FINA Владимира Сальникова.

Новые сроки проведения турнира пока не назвали, но в 2023 году чемпионат мира должен был пройти в Дохе, а через два года сильнейших мастеров водных видов спорта должна принять Казань.