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24.01.2022 22:48
Рубрика: Спорт

ЧМ по водным видам спорта снова перенесли

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
Чемпионат мира по водным видам спорта, который обычно проводится раз в два года и где разыгрываются медали в плавании, прыжках в воду, хай-дайвинге, водном поло и синхронном плавании, вновь перенесен. Как сообщает Swimchannel, причиной стала новая волна коронавируса и, как следствие, трудности с организацией безопасного пребывания участников и гостей турнира в Фукуоке.

Изначально главный старт под эгидой Международной федерации плавания (FINA) должен был пройти в Японии с 16 июля по 1 августа 2021 года. Однако из-за переноса Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год для проведения мирового подобрали даты 13-29 мая 2022 года. Однако на днях FINA приняла решение отложить ЧМ на июль 2023 года. Официальные даты будут объявлены организацией в ближайшее время.

Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler
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Как же это повлияет на календарь дальнейших соревнований? Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был состояться в Дохе в 2023 году, будет перенесен на январь 2024 года. Таким образом получается, что впервые в истории ЧМ по плаванию в длинном бассейне (50 метров) пройдет в один год с Олимпийскими играми, которые в 2024 году примет Париж (Франция). А вот в 2025 году турнир, как и планировалось ранее, должна принять Казань.

Последнее мировое первенство состоялось в 2019 году в южнокорейском Кванджу. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Вторыми стали американцы (15-11-10). Победу одержали спортсмены из Китая (16-11-3).

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