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24.01.2022 23:27
Рубрика: Спорт

Казанский клуб отыгрался в Польше, уступая 19 очков

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
Прошедшие матчи регулярного чемпионата Единой лиги с участием лидеров, выступающих в главном еврокубке казанского УНИКСа и питерского "Зенита", получились непохожими по сценарию. Команда из столицы Татарстана победила в гостях польский клуб "Зелена-Гура" (85:80), уступая по ходу встречи 19 очков. А вот баскетболистов с берегов Невы в выездной встрече с саратовским "Автодором" захватили лидерство в середине стартовой четверти, дальше не упускали его и в итоге уверенно взяли верх - 93:75.
"Зелена-Гура" и УНИКС находятся на разных полюсах таблицы, но матч между этими клубами получился очень интересным. Фото: vtb-league.com "Зелена-Гура" и УНИКС находятся на разных полюсах таблицы, но матч между этими клубами получился очень интересным. Фото: vtb-league.com
"Зелена-Гура" и УНИКС находятся на разных полюсах таблицы, но матч между этими клубами получился очень интересным. Фото: vtb-league.com

Матч в Польше можно назвать "зеленым" дерби. С принимающей командой все понятно по названию, а у казанцев основной, домашний цвет игровой формы - зеленый. Эта игра в очередной раз показала, насколько непредсказуемо развиваются события в Единой лиге благодаря общему высокому уровню участников. Сразились единоличный лидер и аутсайдер, но статус явного фаворита едва не сыграл с УНИКСом злую шутку.

Фото: bcsamara.com
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Ближе к завершению второй четверти хозяева лидировали 47:28. Полторы тысячи местных болельщиков уже предвкушали громкую сенсацию. Но хорватский наставник казанцев Велимир Перасович в большом перерыве в раздевалке основательно встряхнул игроков своей команды. Для начала гости не позволили "Зелена-Гуре" уйти совсем далеко вперед, затем стали постепенно сокращать отставание - "минус 6" перед заключительной десятиминуткой. Последовавшие друг за другом точные броски Марио Хезоньи, Айзеи Канаана и Джона Брауна позволили УНИКСу на 38-й минуте сравнять счет. Затем пошли бесконечные фолы и штрафные, в реализации которых казанцы явно преуспели. Лучшими бомбардирами у победителей стали Браун (20 очков) и Хезонья (19).

- Соперник был лучше нас на протяжении большей части игры. И наконец-то мы показали характер. Но в первой половине явно не хватало энергии и скорости, и над этим нужно работать, - сказал наставник гостей Велимир Перасович.

В этом туре Единой лиге не удалось избежать очередного переноса матча. Из-за положительных тестов на коронавирус сорвался визит в Краснодар у БК "Нижний Новгород", команды главного тренера сборной России Зорана Лукича. Для "Локомотива-Кубани" это уже вторая отмененная игра в январе. Ранее, в начале месяца, "железнодорожники" не встретились с "Астаной" из-за сложной ситуации в Казахстане.

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