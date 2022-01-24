МОК скорректировал антиковидные меры в олимпийском периметре

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал об изменениях, которые организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине внесли в антиковидный регламент. Как поясняется на официальном сайте МОК, эти коррективы призваны адаптировать существующие правила к текущей действительности и поддержать участников.

Итак, если человек сдал положительный тест на коронавирус, то ему предстоит десятидневная изоляция в специально предназначенном для этого помещении.

Чтобы вернуться в забронированные номера, изолированным лицам нужно будет сдать отрицательные тесты на протяжении трех дней подряд. Кроме того, у них должны отсутствовать симптомы COVID-19.

Впрочем, по возвращении в "олимпийский периметр" такие лица будут считаться близко контактировавшими с зараженными.

Кроме того, сообщается, что в два раза, с 14 до 7 дней, сокращен срок, в течение которого человек может считаться "близким контактом". В этот период "контактник" должен проходить тестирование на ковид дважды в день. А каким способом у него будут брать анализ, из носо- или ротоглотки, он волен выбирать сам.

Для тех же, кто стабильно будет получать положительные результаты тестов, МОК в ближайшее время разработает специальный протокол для скорейшей отправки домой.

Лицо, сдавшее положительный тест на ковид, будет изолировано на 10 дней в специальном помещении

"Наша цель не свести число заражений к нулю, - подчеркивал ранее председатель группы медицинских экспертов оргкомитета "Пекин-2022" Брайан Макклоски. - Мы хотим не допустить широкого распространения вируса в периметре. - По опыту Токио мы понимали, что какая-то часть людей по прилете в Пекин сдаст положительные тесты.

Рассмотрением спорных ситуаций будет заниматься группа медицинских экспертов в составе из 20 человек. В нее входят вирусологи, эксперты в области общественного здравоохранения и инфекционных заболеваний из Китая и всего мира, а также представители МОК. При вынесении вердикта будет учитываться ряд факторов: история вакцинации, учет ранее сданных тестов, списки близких контактов. По словам Макклоски, любой сможет предоставить в эту комиссию свои данные и получить заключение: можно ли его выпускать из карантина.