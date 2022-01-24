В Перми прошли "Матч Звезд" студенческого баскетбола и "Матч Легенд"

В Перми прошел традиционный, уже 13-й по счету "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Сборная "Востока" победила команду "Запада" со счетом 155:149. Общий счет противостояния стал 8:5 в пользу "восточных".

Праздник баскетбола в семитысячном пермском дворце спорта "Молот" состоялся в день рождения олимпийского чемпиона Мюнхена-1972, наставника дважды серебряного призера чемпионатов мира (1994, 1998) сборной России и главного тренера местного "Урал-Грейта" в его чемпионские сезоны 2000/01, 2001/02 Сергея Александровича Белова. Легенде мирового баскетбола в этот день исполнилось бы 78. Именно Белов в свое время был одной из тех знаковых фигур, кто стоял у истоков создания Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), которая в мае этого года отпразднует свое 15-летие.

В "Матче Звезд" приняли участие 36 игроков - по 12 мужчин и по шесть девушек в каждой из команд. Стартовая четверть прошла в чисто мужском формате и очень результативно - 55:47 в пользу "Запада". Следующую десятиминутку по времени примерно поровну поделили девушки и сильный пол. Отрыв "западных" увеличился до 14 очков (80:66).

После большого перерыва "Восток" пустился в погоню, оказавшуюся удачной. Эту четверть соперники начали в смешанных составах - по три баскетболиста и по две девушки в боевых пятерках команд. В определяющий результат концовке встречи на площадке остались только парни. За три с половиной минуты до завершения основного времени матча после дальнего попадания Рамиля Бадаева (Самарский государственный технический университет) "восточные" наконец-то вышли вперед - 133:131. Под занавес игры был неудержим Ион Урзыка (УрФУ, Екатеринбург), который в итоге и стал лучшим бомбардиром у победителей - 22 очка. В составе "Запад" отличился 208-сантиметровый центровой МГУ Иван Пьянзин (26).

Сборную "Востока" к победе привел тренер команды Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Сергей Спасенников. Действиями игроков команды "Запада" руководил чемпион СНГ 1992 года в составе питерского "Спартака" Геннадий Щетинин. В прошлом сезоне он выиграл с девушками Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Лигу Сергея Белова, то есть финальный раунд (плей-офф) чемпионата АСБ.

Самыми ценными игроками (MVP) были признаны Ион Урзыка ("Восток" / УрФУ, Екатеринбург) и Надежда Колесникова ("Запад" / Национальный госуниверситет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта, Санкт-Петербург). В конкурсе по дальним броскам победил Владислав Крушельницкий ("Запад", Крымский федеральный университет), в соревновании по броскам в кольцо сверху главный приз выиграл представитель "Востока" Павел Туев из Новосибирска.

Фото: Пресс-служба АСБ

Также в программе пермского праздника баскетбола прошел "Матч Легенд" в формате "Друзья АСБ" - "Урал-Грейт". Результат здесь второстепенен (57:53) в пользу "Друзей АСБ", а вот отметить хотелось бы то, в какой отличной форме до сих пор находятся олимпийские чемпионки Барселоны-1992 Ирина Сумникова из состава гостей и представлявшая "Урал-Грейт" Светлана Антипова. Обе набрали по восемь очков с высоким процентом попаданий, показали достойные скорости. Естественно, что за пермяков играли те, кто в разные годы принимал участие в становлении и взлете команды, а в рядах "Друзей АСБ" выделялись чемпионы Европы-2007 Сергей Быков и Алексей Саврасенко, участник Олимпиады-2008 Виктор Кейру.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Коновалов, председатель Наблюдательного совета АСБ, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде:

- Для нас очень важно и символично, что день проведения "Матча Звезд" совпал с днем рождения великого Сергея Белова, который принял непосредственное участие в создании Ассоциации студенческого баскетбола. Мы очень рады, что спортивный праздник состоялся в Перми, в городе, где очень любят баскетбол, в том числе благодаря тому, что здесь чемпионскую команду мастеров "Урал-Грейт" тренировал Сергей Александрович.