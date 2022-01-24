Лыжник-паралимпиец из Коми стал шестикратным чемпионом мира

Спортсмен-паралимпиец из Республики Коми Иван Голубков в Норвегии на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships) в лыжной дисциплине взял золотую медаль. По итогам соревнований он стал шестикратным чемпионом мира.

На втором месте оказался лыжник из Бразилии Кристиан Вестемаер Рибера, бронзовую медаль принес еще один спортсмен из России - Данила Бритик.

Российские спортсмены были лучшими и в эстафете. Золото в копилку сборной принесли Виталий Малышев, Олег Паномарев, Иван Голубков и Владислав Лекомцев. Следом за Россией расположились команды Франции и Норвегии.

Как рассказал пресс-службе министерства физической культуры и спорта Коми Иван Голубков, он всю свою жизнь шел к тому, чтобы стать чемпионом мира. Не раз завоевывал Хрустальный глобус. "Я счастлив. Впереди главный старт в Китае. В 2018-м мне не удалось поехать на Паралимпиаду, нашу команду не пустили. Сейчас, надеюсь, ничего не помешает. Это мечта всех спортсменов. Будем готовиться дальше", - отметил Иван Голубков.

Кстати, данный чемпионат мира стал первым в истории чемпионатов мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. На соревнования приехали более 850 спортсменов из 42 стран мира. Разыграли 87 комплектов медалей.