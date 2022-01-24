Новости

Курс доллара на бирже превысил 78 рублей впервые с весны прошлого года 12:38
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению 12:37
Трейлер: второй сезон "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет весной 12:35
У советника орловского губернатора прошли обыски 12:29
ЦБ отложил на полгода новый порядок для кредитных историй 12:19
Стартовали работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ 12:17
Российские ученые разработали лекарство от рака желудка 12:06
Лукашенко утвердил решение по охране госграницы Беларуси 12:04
Биржевой курс евро впервые с 14 января превысил 88 рублей 12:02
В Москве построено рекордное количество торговых центров 11:59
Британия отзовет некоторых сотрудников посольства на Украине 11:48
РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн 11:39
МИД КНР назвал абсолютной ложью публикацию в Bloomberg 11:36
Сенатор Цеков: Напряженностью на Украине США хотят поднять ставки в переговорах с РФ 11:36
Новую противоракету России примут на вооружение в ближайшее время 11:21
Лыжник-паралимпиец из Коми стал шестикратным чемпионом мира 11:19
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины 11:17
В ПФР напомнили, какие нестраховые периоды учитываются в стаже 11:15
В Туве введут жесткие ограничения из-за роста случаев COVID-19 10:51
В Подмосковье тестируют систему контроля усталости водителей такси 10:45
Стало известно о новой российской противокорабельной ракете 10:44
Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России 10:41
В Швеции дрон санитарной авиации приняли за разведывательный беспилотник России 10:41
В ЕЭК утвердили повестку встречи премьер-министров стран ЕАЭС 10:40
Мужчина ограбил салон сотовой связи в Подольске на 1 млн рублей 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 11:19
Рубрика: Спорт

Лыжник-паралимпиец из Коми стал шестикратным чемпионом мира

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Представлено Минспорта Республики Коми Фото: Представлено Минспорта Республики Коми
Фото: Представлено Минспорта Республики Коми

Спортсмен-паралимпиец из Республики Коми Иван Голубков в Норвегии на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships) в лыжной дисциплине взял золотую медаль. По итогам соревнований он стал шестикратным чемпионом мира.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Открылась неделя мероприятий, посвященных зимней Олимпиаде-2022

На втором месте оказался лыжник из Бразилии Кристиан Вестемаер Рибера, бронзовую медаль принес еще один спортсмен из России - Данила Бритик.

Российские спортсмены были лучшими и в эстафете. Золото в копилку сборной принесли Виталий Малышев, Олег Паномарев, Иван Голубков и Владислав Лекомцев. Следом за Россией расположились команды Франции и Норвегии.

Как рассказал пресс-службе министерства физической культуры и спорта Коми Иван Голубков, он всю свою жизнь шел к тому, чтобы стать чемпионом мира. Не раз завоевывал Хрустальный глобус. "Я счастлив. Впереди главный старт в Китае. В 2018-м мне не удалось поехать на Паралимпиаду, нашу команду не пустили. Сейчас, надеюсь, ничего не помешает. Это мечта всех спортсменов. Будем готовиться дальше", - отметил Иван Голубков.

Кстати, данный чемпионат мира стал первым в истории чемпионатов мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. На соревнования приехали более 850 спортсменов из 42 стран мира. Разыграли 87 комплектов медалей.

В регионах Спорт Паралимпийский спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми