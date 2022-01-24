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24.01.2022 23:32
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по гандболу провела на ЧЕ похожие по драматизму концовки важных матчей

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
На мужском чемпионате Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сборная России после обидного поражения от Испании (25:26) и нервной ничьей с Польшей (29:29) потеряла шансы на выход в полуфинал за тур до завершения второго группового этапа. Но наша команда оставляет приятное впечатление, игроков не в чем упрекнуть. Абсолютный контраст с предыдущим первенством Старого Света, когда россияне два года назад заняли 22-е место из 24 участников.
Сборная РФ во время встречи со сборной Польши. Фото: VLADIMIR SIMICEK / AFP Сборная РФ во время встречи со сборной Польши. Фото: VLADIMIR SIMICEK / AFP
Сборная РФ во время встречи со сборной Польши. Фото: VLADIMIR SIMICEK / AFP

В матче с действующим чемпионом Европы Испанией наши гандболисты, ведомые сербом Велимиром Петковичем, в середине второго тайма лидировали с разницей в четыре мяча (22:18), но преимущество удержать не сумели. В концовке произошла драма. Арбитры уже по истечении игрового времени и после видеопросмотра назначили семиметровый штрафной бросок в ворота южан, был шанс вырвать ничью, но Игорь Сорока угодил в штангу.

Фото: EPA
Женская сборная России по гандболу уступила Норвегии в четвертьфинале ЧМ

Зато в следующей встрече с Польшей под занавес второго тайма уже россиянам удалось чудесное спасение от поражения. При счете 28:29 у подопечных Петковича оставалось всего три секунды, чтобы провести результативную атаку. И она удалась! Удивительным по точности и силе броском почти что с центра площадки ворота поляков поразил Сергей Марк Косоротов, вернувшийся перед этой игрой из ковидного карантина, куда он был отправлен прямо по ходу чемпионата.

В группе II, матчи которой проходят в столице Словакии Братиславе, остался один тур. На выход в полуфинал претендуют набравшие по 6 очков Испания, Норвегия и Швеция, у России 3 балла, далее идут Германия (2) и Польша (1). Сегодня встречаемся с немцами. Победа или ничья позволят выполнить задачу, обозначенную перед началом чемпионата президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым, - войти в сильнейшую восьмерку итоговой классификации.

Где будем смотреть

25 января, вторник, "Матч! Игра"

19.55. Россия - Германия. Прямая трансляция.

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