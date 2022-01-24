Жамнов: Если мы сыграем в каждом матче так, как мы можем, у нас все получится

Сразу оговорка. Этот состав можно назвать лишь почти окончательным. С финальной заявкой Жамнов планирует определиться накануне стартового матча сборной против Швейцарии, запланированного на 9 февраля.

- Ставка делается на всех, на 31 игрока, включая запасных. В ситуации с коронавирусом может произойти все что угодно, - подчеркнул главный тренер сборной на пресс-конференции сразу после объявления состава.

В Пекин 2 февраля отправится 31 хоккеист. Запасные будут принимать участие во всех мероприятиях команды, разве что жить будут не в олимпийской деревне вместе с основой, а отдельно в гостинице.

Именно на равные шансы оставшихся в Новогорске 31 игрока пробиться в итоговый состав делали акцент Жамнов и генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук, отвечая на вопросы, касающиеся хоккеистов, попавших в запас. Ведь там оказались игроки, которым прочили железное место в основе.

Это и второй снайпер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Андрей Кузьменко, который проводит отличный сезон. И второй снайпер "регулярки" Станислав Галиев, образовавший в "Динамо" отличную связку с главной звездой сборной Вадимом Шипачевым. Наконец, в запасе оказался лучший россиянин в КХЛ на точке вбрасывания, лучший среди вызванных по показателю полезности Александр Кадейкин из "Салавата Юлаева".

Впрочем, перечисленные игроки все еще могут сыграть в Пекине. А вот Антон Бурдасов сбор уже покинул. Плюс целый ряд ярких хоккеистов вообще не получили вызов в Новогорск. Среди них Никита Тертышный, Николай Голдобин, которые в этом сезоне играют здорово, самый ценный хоккеист плей-офф Кубка Гагарина-2021 Сергей Толчинский.

- У меня нет предубеждений, откуда игрок. Из СКА, из "Магнитки". Мы смотрим не только, как играет игрок за клуб, но и за сборную. Есть игроки, которые не показывают в сборной уровень, который они показывают в клубе. В данный момент мы видим, что те игроки, которые в составе, больше подходят нашей системе, - отметил Жамнов.

В заявку сборной России на Олимпиаду вошли 25 человек плюс 6 запасных. По словам Жамнова, у всех 31 игрока равные шансы сыграть на Олимпиаде

С Толчинским отдельная история. Генменеджер сборной Илья Ковальчук заверил, что Сергея не вызвали на сбор по игровым причинам. Но в СМИ подозревают, что дело не только в этом. После финала Кубка Гагарина Толчинский опрометчиво проскандировал оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА, из которого перешел в свой нынешний клуб, "Авангард". И нынешний советник тренерского штаба и по совместительству президент ЦСКА Игорь Есмантович этого Толчинскому не простил. Влиянием Есмантовича объясняют и самое большое представительство столичных армейцев в сборной - семь человек. Причем не все из них со стороны кажутся твердыми кандидатами в основу. Но если Жамнов считает, что эти игроки отвечают требованиям его системы, то имеет право. За результат в Пекине будет отвечать он.

Вообще главному тренеру сборной нынче не позавидуешь. Без игроков Национальной хоккейной лиги многие считают сборную России главным фаворитом олимпийского турнира. Любой другой результат будет оцениваться как провальный.

- Отсутствие игроков из НХЛ - минус для всего хоккея, - заметил Жамнов. - Всегда хочется, чтобы на Олимпиаду приезжали сильнейшие. С другой стороны, Олимпиада есть Олимпиада. Ее золотая медаль остается на всю жизнь. Для нас это большая ответственность. Мы это прекрасно понимаем. Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали. Это спорт. Все будет зависеть только от нас. Если мы сыграем в каждом матче так, как мы можем, у нас все получится.

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов (Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба - "Локомотив"), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг).

Запасные: голкипер Дмитрий Шугаев ("Северсталь"); защитник Семен Чистяков ("Авангард"); форварды Андрей Кузьменко (СКА), Станислав Галиев (Динамо Мск), Владимир Ткачев ("Трактор"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").