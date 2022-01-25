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25.01.2022 21:27
Рубрика: Спорт

До 100-очкового рубежа Капризов добрался за 92 матча

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов отметил знаковый юбилей. В матче против "Монреаль Канадиенс" (8:2) наш форвард преодолел рубеж в 100 очков в заокеанской карьере.
Кирилл Капризов набирает очки со скоростью лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Фото: Reuters Кирилл Капризов набирает очки со скоростью лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Фото: Reuters
Кирилл Капризов набирает очки со скоростью лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Фото: Reuters

В этой встрече Капризов ассистировал партнерам дважды, а юбилейный сотый балл ему принесла вторая передача на Мэттью Болди. Кирилл мог отличиться и сам, и этот гол, наверняка, вошел бы в топ лучших по итогам сезона. Но после красивейшего броска из-под ног шайба прошла чуть выше перекладины.

Фото: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Капризов набрал два очка в матче против "Чикаго"

На старте сезона насчет Капризова были определенные сомнения. Россиянин довольно долго запрягал, а гигантский контракт, который Кирилл выбил у "Миннесоты", казалось, окончательно придавит 24-летнего парня. Но нет, получилось совсем наоборот. Показательный факт. До 100-очкового рубежа Капризов добрался за 92 матча. Вообще-то это график канадца Коннора Макдэвида, которого сейчас считают лучшим хоккеистом в лиге. Из действующих хоккеистов юбилей в 100 баллов быстрее отпраздновали только трое: Александр Овечкин ("Вашингтон", 77 матчей), Сидни Кросби ("Питтсбург", 80) и Евгений Малкин ("Питтсбург", 89).

Что касается нынешнего сезона, Капризов набирает очки уже девятый матч подряд. В 37 играх регулярного чемпионата у него 49 (17 шайб+32 передачи) очков.

Из других россиян отдельного внимания заслуживает голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Игорь проводит выдающийся сезон: не зря его считают главным претендентом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата "Везина Трофи". На этот раз россиянин помог "рейнджерам" обыграть "Лос-Анджелес Кингз" по буллитам - 3:2, отразив по ходу матча 34 броска. Эта победа стала для Шестеркина уже 20-й в сезоне при 26 проведенных играх. Интересно, что Игорь добрался до отметки в 20 побед за сезон быстрее всех голкиперов, когда-либо выступавших за "Рейнджерс". Среди всех вратарей, отыгравших в текущей "регулярке" хотя бы 20 матчей, у Шестеркина лучший процент отраженных бросков (93,7), а кроме того, он идет вторым по количеству пропущенных шайб в среднем за игру (2,07).

Если говорить о "Рейнджерс", нельзя не упомянуть и лидера команды Артемия Панарина, который в том же матче отдал две голевые передачи.

А вот один из лидеров снайперской и бомбардирской гонок сезона капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Вегас Найтс" остался без набранных очков, как и вся его команда (0:1). Зато этот матч надолго запомнится голкиперу Робину Ленеру: после одного из бросков Ови у вратаря сломался шлем. Доигрывать пришлось в запасном.

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