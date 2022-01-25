Капризов набрал 100 очков в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов достиг отметки в сто набранных очков в Национальной хоккейной лиге.

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ принимала "Монреаль". Хозяева разгромили соперника со счетом 8:2.

В составе победителей шайбы забросили Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннор Дьюар, Нико Штурм, Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала.

Две голевые передачи на счету Капризова, который набрал сотое очко в карьере в лиге. В 92 матчах россиянин забросил 44 шайбы и отдал 56 голевых передач. Любопытно, что столько же игр для достижения отметки в 100 очков затратил Конор Макдэвид из "Эдмонтона".

Это далеко не лучший результат в НХЛ. Александр Овечкин набрал сто очков в 77 встречах.

Стоит отметить, что Капризов в последних пяти встречах набрал уже девять очков и продолжает лидировать по результативности среди игроков "Миннесоты". На счету россиянина 49 очков.