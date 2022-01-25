Медведев и Надаль считаются фаворитами Australian Open

Двадцатикратный чемпион турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Australian Open. Лидеру посева россиянину Даниилу Медведеву лишь сегодня предстоит играть свой четвертьфинал. Но именно этих двух теннисистов, которые могут сойтись только в финале, называют главными претендентами на титул.

Например, экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер дал такой прогноз: "Медведев - один из двух фаворитов Australian Open. Второй - это, конечно, Рафаэль Надаль, - цитирует Беккера Eurosport. - Но стоит признать, что мне очень нравится сетка Рафы. С такими сетками можно побеждать".

Несмотря на эту ремарку про соперников, которых Рафе по силам пройти, в пятисетовом матче 1/4 финала против представителя Канады Дениса Шаповалова Надалю пришлось нелегко. Он бился 4 часа 10 минут и в итоге выиграл со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Физические кондиции испанца были далеки от оптимальных. Свое дело сделала жара, а еще - проблемы с желудком. Напомним также, что Надаль долго восстанавливался от травмы стопы, а недавно переболел коронавирусом.

- Не знаю, как мне удалось победить. Я был просто опустошен, сил вообще не было. Было жарко. Я не был к этому готов. К тому же у меня были проблемы с желудком, а таблетки помогли не в полной мере. Чувствовал я себя плохо, но все равно смог выиграть. Хорошо, что у меня будет два выходных, - сказал Надаль в интервью на корте. - Два месяца назад я и моя команда вообще не были уверены в том, продолжу ли я карьеру, а сейчас я в полуфинале турнира "Большого шлема". Так что каждый матч - это просто подарок для меня.

Что касается женской сетки, то сенсацию сотворила американка Мэдисон Кис, занимающая 51-е место в рейтинге WTA. Она выбила из борьбы четвертую ракетку мира чешку Барбору Крейчикову - 6:3, 6:2. В полуфинале Кис ждет встреча с лидером рейтинга австралийкой Эшли Барти. Та предсказуемо разгромила другую американку Джессику Пегулу (21) - 6:2, 6:0. Пожалуй, Барти, которая уже побеждала на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне, целенаправленно идет за домашним трофеем.