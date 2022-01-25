Никита Курбанов первым в Единой лиге достиг рубежа 300 проведенных матчей

Столичные армейцы на своей площадке взяли реванш у эстонского "Калева" за сенсационное гостевое поражение в ноябрьской встрече регулярного чемпионата Единой лиги - 104:62. Капитан ЦСКА форвард Никита Курбанов первым в нашем интернациональном турнире достиг рубежа в 300 проведенных игр.

Реванш за осечку в Таллине получился более чем убедительным. К большому перерыву"красно-синие" лидировали с разницей в 23 очка (57:34), продолжая и после отдыха наращивать свое преимущество.

- Отмечу наше серьезное отношение к этой игре, - сказал главный тренер ЦСКА греческий специалист Димитрис Итудис. - Мы проходим через множество трудностей, часто бывает, что приходится возвращать игроков в строй после травм и болезней. Но настрой, собранность, желание остаются с нами. Главное - быть здоровыми.

Лучшим бомбардиром у победителей стал Алексей Швед, набравший 17 очков. Но главные поздравления получил вышедший в стартовой пятерке капитан команды 35-летний Никита Курбанов. Это был его трехсотый матч в Единой лиге. Никита - воспитанник столичного баскетбола. В ЦСКА он провел большую часть своей клубной карьеры, но случались и краткосрочные, не более одного сезона, отлучки в другие клубы - питерский "Спартак", казанский УНИКС, "Локомотив-Ростов", а после переименования этой команды был год выступлений в краснодарском "Локомотиве-Кубани".

Никита Курбанов - победитель молодежного чемпионата Европы-2005, в национальной дружине выступал на Евробаскете-2009 и ЧМ-2019, минувшей осенью объявил о завершении карьеры в сборной. При этом в рядах "красно-синих" семикратный чемпион Единой лиги остается надежнейшим и практически незаменимым бойцом.

Тем временем ЦСКА вернулся на второе место в турнирной таблице. Лидирующая группа выглядит так: УНИКС (Казань) - 10 побед - 2 поражения, ЦСКА - 9-3, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 9-3, "Автодор" (Саратов) - 8-3, "Парма" (Пермский край) - 6-4, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 5-4.

Из 300 матчей в Единой лиге Курбанов провел за ЦСКА 219 игр, за "Локомотив-Кубань" - 38, в казанском УНИКСе - 23, а в форме питерского "Спартака" - 20

В символическую пятерку игровой недели вошли Алексей Швед (ЦСКА), Лоренцо Браун, Джон Браун (оба - УНИКС), Билли Бэрон, Джордан Мики (оба - "Зенит").

Еврокубки

Многие российские команды Единой лиги продолжают сражаться на двух фронтах - еще и в еврокубках.

В Евролиге ЦСКА, УНИКС и "Зенит" находятся в зоне попадания в четвертьфинал. Вчера поздно вечером по московскому времени казанцы на выезде играли с единоличным лидером "регулярки" мадридским "Реалом". Это была перенесенная встреча 19-го тура, а завтра уже в рамках 23-го тура питерцы принимают действующего чемпиона Евролиги турецкий "Эфес". Ну а в пятницу в столице Татарстана - чисто российское противостояние на международном уровне - УНИКС против ЦСКА.

"Локомотив-Кубань" в группе "А" второго по значимости на континенте Еврокубка (EuroCup) сегодня дома встретится с литовским "Лиеткабелисом". Краснодарцы идут в лидирующей тройке группы наряду с сербским "Партизаном" и испанским "Ховентутом".