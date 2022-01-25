Овечкин мощным броском сломал маску голкиперу "Вегаса"

Минувшей ночью "Вашингтон" встречался с "Вегасом" в матче регулярного чемпионата НХЛ и уступил со счетом 0:1.

Ovechkin broke Lehner's mask with this shot 😱 pic.twitter.com/159mnaJFEP — hockey w/o spectators (@HWOSpectators) January 25, 2022

Все попытки столичных хоккеистов распечатать ворота голкипера Робина Ленера не привели к успеху. А во втором периоде произошел эпизод, напугавший многих. После могучего броска Александра Овечкина шайба попала в шлем шведа и сломала его.

В итоге с голкипером все хорошо, но ему пришлось доигрывать встречу в шлеме образца прошлого сезона.

После матча Ленер признался, что испугался.

"Это самый сильный бросок в голову, который я пропускал. Было страшно в тот момент, когда я почувствовал, что сгибается защитная решетка", - сказал он.