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25.01.2022 15:32
Рубрика: Спорт

В Крыму лишь 10 процентов спортклубов вошли в программу кешбэка

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 15(8663)
С 2022 года посетители спортивно-оздоровительных учреждений смогут получить налоговый вычет. В Республике Крым насчитывается 150 спорт-, фитнес-клубов и студий, но в программу вошли только 16 из них. Как фитнес-индустрия переживает пандемию и сможет ли отрасль увеличить количество клиентов благодаря налоговому вычету, узнала корреспондент "РГ".
Фото: Инфографика Родион Косенцов
Фото: Инфографика Родион Косенцов

До 16 октября 2021 года организации и индивидуальные предприниматели должны были подготовить документы и успеть до 1 декабря пройти регистрацию и попасть в перечень Министерства спорта РФ. Требования минимальные: основной вид экономической деятельности - физкультура и спорт, предоставляемые услуги включены в правительственный перечень физкультурно-оздоровительных услуг, в штате должны быть работники с образованием не ниже среднего профессионального или прошедшие переподготовку, организация не числится в реестрах недобросовестных поставщиков услуг.

Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
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Но только 10 процентов фитнес-клубов в РК смогут обеспечить своим клиентам налоговый вычет. Есть несколько причин таких низких показателей.

- Я считаю, свою роль сыграла недостаточная информированность владельцев предприятий о возможности стать участником программы "спортивного" вычета, а также ограничения по времени - не все успели собрать документы и подать заявку. А в некоторых случаях это и пассивность руководителей, - отмечает глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в РК Марина Карягина.

В Минспорта РФ считают, что, благодаря социальному налоговому вычету, занятия спортом станут доступнее для населения: приверженцы здорового образа жизни смогут вернуть уплаченный налог на доходы - до 15,6 тысячи рублей в год. Вместе с тем представители индустрии не рассчитывают на то, что "спортивный" вычет значительно увеличит число посетителей.

- Для клиентов - это приятный бонус и не более того. Сумма налогового вычета не такая уж и большая, чтобы люди массово пошли заниматься. Те, кто регулярно занимается спортом, будут делать это независимо от наличия или отсутствия разных бонусов. А те, кто не может найти время или мотивацию, не придут в зал, чтобы получить налоговый вычет, - говорит Марина Карягина.

В целом же после выхода постановления о посещении спортклубов только при наличии QR-кода или ПЦР-теста в отрасли сложилась критическая ситуация. По словам представителей фитнес-индустрии, посетителей стало меньше на 30-50 процентов, выручка снизилась практически вдвое. Но при этом остались обязательные платежи: аренда, налоги, зарплаты сотрудников. В основном арендодатели не идут на встречу предпринимателям и отказываются снижать стоимость аренды. Выходила ассоциация и с такой инициативой: рассмотреть на государственном уровне возможность снижения налогов арендодателям, а те в свою очередь смогут снизить аренду предприятиям индустрии.

- В этой ситуации очень жалко пенсионеров, они очень активные, посещают занятия по йоге, суставной гимнастике, аква-аэробике. Для них самое страшное - это сидеть дома. Многие имеют противопоказания к вакцинации. А делать каждую неделю ПЦР-тесты большинство не может себе позволить, - отмечает Марина Карягина.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Крымские власти на время зимних праздников (с конца декабря до 17 января) отменили QR-коды для посещения торговых центров и спортклубов. За это время произошел всплеск посещаемости.

Некоторые предприятия фитнес-индустрии разработали для своих клиентов систему онлайн-тренировок, но они не пользуются спросом.

Еще осенью Ассоциация операторов фитнес-индустрии в РК обратилась к руководству республики с предложениями, как избежать банкротства. В частности, предприниматели попросили исключить фитнес-клубы из списка предприятий, на которые распространяется обязательное предъявление сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов при посещении. Аргументы следующие: в индустрии вакцинировано более 80 процентов сотрудников, соблюдаются правила дезинфекции и социальная дистанция, все инженерные системы, включая климатическое оборудование, работают исправно, обеспечивая требуемый воздухообмен и очистку воздуха. Вместе с тем, существующие ограничения лишают людей возможности проходить в фитнес-клубах реабилитацию после перенесенного COVID-19, специальные восстановительные программы.

- Мы просим отменить QR-коды для нашей индустрии. Спорт - это лучшая профилактика разных заболеваний. Есть исследования, - они не глобальные, на это нужно время и много денег - которые проводила отрасль своими силами. Они показывают, что заболевших среди тех, кто активно занимается фитнесом, в несколько раз меньше. Даже те, кто заболел, перенес COVID-19 в легкой форме, - отмечает Марина Карягина.

К слову, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России недавно выступила с предложением предоставить бесплатные абонементы медикам, работающим в "красной зоне". Региональная ассоциация призывает крымские предприятия поддержать эту инициативу, и некоторые спортклубы уже сделали это.

Кстати

Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным на занятия фитнесом с 1 января 2022 года. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат на спорт, с которой можно получить налоговый вычет, - 120 000 рублей. Возврату подлежат 13 процентов. Максимальная сумма вычета - 15,6 тысячи рублей.

В утвержденный Минспортом перечень вошли более 3,8 тысячи организаций в РФ. Налоговый вычет можно получить, занимаясь теннисом, плаванием, единоборствами и другими видами спорта.

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