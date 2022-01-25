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25.01.2022 21:35
Рубрика: Спорт

Столичный "Спартак" продал одного форварда и купил другого

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Георгия Мелкадзе в "Сочи". Футболист будет выступать за южан под девятым номером, детали сделки пока не разглашаются.
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

По неподтвержденным данным, контракт Мелкадзе с сочинцами будет действовать 2,5 года. Уже в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр в новой команде и присоединится к ней на сборах. Помимо "Спартака" Георгий выступал в Премьер-лиге на правах аренды за "Тосно", "Тамбов" и грозненский "Ахмат". В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата и не отметился в них результативными действиями.

В то же время соглашение с "красно-белыми" подписал форвард "Сатурна" Артур Максимчук. Договор с ним рассчитан до мая 2025 года. Максимчук является лучшим бомбардиром подмосковной команды в текущем розыгрыше ФНЛ-2: в 20 встречах он забил девять мячей.

Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака"
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