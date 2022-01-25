В олимпийский состав Канады вошел чемпион Ванкувера-2010

Сборная Канады опубликовала состав на Олимпиаду. Несмотря на отсутствие в нем игроков из Национальной хоккейной лиги, знаковые фамилии там есть.

Эрик Стаал уже выигрывал олимпийское "золото" в составе сборной Канады 12 лет назад в Ванкувере. Фото: Getty Images

Сам процесс публикации получился немного курьезным. "Кленовые листья" анонсировали объявление списка на вторник, однако "Твиттер" Международной хоккейной федерации по ошибке выложил канадский состав накануне. Так что сюрприза, если он замышлялся, не вышло.

В первую очередь обращает на себя внимание попадание в состав Эрика Стаала. Игрок для канадского хоккея легендарный. Один тот факт, что он входит в "тройной золотой клуб" (его членами являются обладатели Кубка Стэнли, победители Олимпийских игр и чемпионатов мира), говорит о многом. Кубок Стэнли Стаал выиграл в 2006 году, чемпионом мира стал в 2007-м, а олимпийское "золото" ему покорилось в 2010-м в Ванкувере. Последним клубом в НХЛ для Эрика стал "Монреаль", за который он отыграл в прошлом сезоне 21 матч и набрал три очка. Сейчас 37-летний ветеран играет за клуб Американской хоккейной лиги "Айова", но его опыт в Пекине будет, конечно бесценен.

Впрочем, нынешняя олимпийская сборная Канады - это не только про прошлое, но и будущее. В состав вошли лучший вратарь молодежного чемпионата мира-2019 Девон Леви, первый и третий номера драфта НХЛ-2021 защитник Оуэн Пауэр и форвард Мэйсон Мактавиш, который в этом сезоне успел даже дебютировать за "Анахайм" в НХЛ.

Солидно представлена в сборной Канады и Континентальная хоккейная лига: девять человек. Это голкипер Эдди Паскуале ("Локомотив"); защитники Брэндон Гормли ("Динамо" Рига), Алекс Грант ("Йокерит"), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба - "Ак Барс"); форварды Корбэн Найт ("Авангард"), Джордан Уил ("Ак Барс"), Эрик О Делл ("Динамо" Москва).

Первый матч канадцы проведут 10 февраля против серебряных призеров Пхенчхана-2018 немцев.

Между тем

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему хватило 92 игр. Из действующих хоккеистов юбилей в 100 баллов быстрее отпраздновали только трое: Александр Овечкин ("Вашингтон", 77 матчей), Сидни Кросби ("Питтсбург", 80) и Евгений Малкин ("Питтсбург", 89).