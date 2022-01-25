В Пекине выступят 212 российских спортсменов

Новости

Сборная России разгромила Хорватию на Евро-2022 по мини-футболу 22:08
Жителя Смоленска задержали при попытке дать взятку таможеннику 21:52
Захарова прокомментировала фото в The Times "простой украинки" с карабином 21:52
Гинцбург: Около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгода 21:46
Почти 555 тыс. человек в Вооруженных силах РФ прошли ревакцинацию 21:44
Гинцбург: Назальная вакцина обезопасит от "омикрона" 21:33
Вашингтон: У Байдена нет намерений и желания отправлять войска на Украину 21:30
Минсельхоз не нашел предпосылок для существенного роста цен на хлеб 21:14
Президента Хорватии внесли в скандальную украинскую базу "Миротворца" 20:55
Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину 20:33
Ученые нашли у полных людей гены удачи 20:33
В Подмосковье поступила вакцина "Спутник М" для подростков 20:08
В Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей 20:07
Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду 20:02
Беженцев предложили размещать в центрах временного содержания МВД РФ 19:55
Игорь Верник прокомментировал сообщения о том, что он заразился COVID 19:36
В ближайшие часы Москву завалит снегом 19:35
Дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о потере ее матерью речи 19:29
Министр спорта РФ рассказал, в каких видах ожидает медалей на ОИ в Пекине 19:25
Система распознавания лиц в метро помогла задержать 2788 преступников 19:12
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора 19:10
Росархив окажет содействие Генпрокуратуре Беларуси по делу о геноциде 19:05
Из ФНБ выделят 30,5 млрд рублей на спутниковый доступ в интернет 19:03
До конца 2022 года в цифровой формат переведут 173 госуслуги для граждан 19:00
Хуснуллин: К 2030 году в городских агломерациях обновят 100% автобусов и 80% трамваев 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 21:18
Рубрика: Спорт

В Пекине выступят 212 российских спортсменов

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
На официальном сайте Олимпийского комитета России опубликован окончательный состав команды ОКР, которая отправится на Олимпийские игры в Пекине, стартующие 4 февраля.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В список попали 212 спортсменов - 103 женщины и 109 мужчин. Причем были замены в последний момент. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко занял место Михаила Коляды.

Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк

Перед вылетом на сбор в Красноярск тот сдал положительный тест на ковид. В релизе ФФККР подчеркивают, что Коляда не контактировал с другими спортсменами. Кроме того, как сообщает пресс-служба ОКР, в настоящее время решается вопрос о предоставлении нашей команде двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл).

В общей сложности наша олимпийская делегация состоит из 461 представителя - помимо спортсменов, это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР и ФМБА.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине