В Пекине выступят 212 российских спортсменов

На официальном сайте Олимпийского комитета России опубликован окончательный состав команды ОКР, которая отправится на Олимпийские игры в Пекине, стартующие 4 февраля.

В список попали 212 спортсменов - 103 женщины и 109 мужчин. Причем были замены в последний момент. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко занял место Михаила Коляды.

Перед вылетом на сбор в Красноярск тот сдал положительный тест на ковид. В релизе ФФККР подчеркивают, что Коляда не контактировал с другими спортсменами. Кроме того, как сообщает пресс-служба ОКР, в настоящее время решается вопрос о предоставлении нашей команде двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл).

В общей сложности наша олимпийская делегация состоит из 461 представителя - помимо спортсменов, это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР и ФМБА.