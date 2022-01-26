Где в Москве покататься на коньках, лыжах и тюбинге

Экватор "белого" сезона мы уже прошли - мерзнуть осталось не так долго. Но и просиживать выходные дома, укутавшись в плед, как-то неправильно, когда на улице много снега. Самое время - кататься на санках, коньках и лыжах. Заряд настроения на весь год обеспечен!

И избавиться от наследства сытных праздников и сбросить пару-тройку лишних килограммов, знаете ли, не помешает. Корреспондент "РГ" собрал холодные, но в то же время теплые развлечения Москвы, которым стоит уделить время в оставшиеся зимние дни.

Ковид и лед

Начнем с коньков. Этой зимой в Москве оборудовано около полутора тысяч катков, более 200 из них - с искусственным льдом. Есть платные и бесплатные, огромные и совсем маленькие, камерные. Ледовые площадки, как и в прошлом году, работают с поправкой на коронавирус. Поэтому, прежде чем брать под руку коньки и бежать на лед, не поленитесь, загляните на сайт катка или парка, чтобы узнать о действующих там ограничениях. Согласитесь, обидно, если, настроившись, придется в последний момент развернуться и уйти.

Самый большой в городе каток работает на ВДНХ - по традиции он залит вокруг легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Среди новинок сезона - билеты с открытой датой, страховка от несчастного случая, скидки для организованных групп. Билеты продаются онлайн на сайте katok.vdnh.ru. При покупке нужно заранее выбрать время и павильон для входа. Основные цены остались на уровне прошлого года и зависят от дня недели и сеанса. В будни - от 350 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей, а в выходные - от 550 и 250 рублей соответственно.

Каток парка Горького стал "Зеркальным" - именно так несколько зим подряд в середине прошлого века он и назывался. Поэтому в новой концепции так много отсылок к ретро-стилистике - ярче всего она представлена в оформлении павильонов. Билеты продаются на сайте парка и через сервис Яндекс.Афиша. Цены от 300 рублей на утренние сеансы в будни до 650 рублей в прайм-тайм (вечернее время в выходные). Тарифы для детей и льготы можно узнать на сайте park-gorkogo.com.

Бесплатный каток "Гигант" с естественным льдом залит в парке "Сокольники". Для тех, у кого нет своих коньков, работают пункты проката. Однако в этом сезоне есть антиковидный нюанс - попасть на лед можно только по предварительной записи на портале mos.ru. При входе надо показать бесплатный билет в распечатанном виде или на экране смартфона. Каток открыт ежедневно с 10.00 до 22.00. И снова нюанс - погода. Поскольку лед натуральный, реальный график работы зависит от капризов небесной канцелярии.

Вставай на лыжи

Еще один обязательный пункт каждой зимы - лыжи. В городе обустроено 376 трасс. Например, в 26 парках - больше полусотни маршрутов. Они различаются по протяженности, сложности и стилю катания - классическому или коньковому. Скажем, опытным лыжникам придутся по вкусу длинные трассы в Измайловском парке, "Сокольниках" и ландшафтном парке "Митино". Здесь есть маршруты со сложными переходами, поворотами и склонами. Для семейного катания неплох Воронцовский парк, где обустроили детскую трассу. А новичков ждут на ровных лыжных дорожках в парке "Ходынское поле". Трассы бесплатные, но зависимы от погодных условий. Поэтому перед катанием лучше заглянуть на сайт парка и уточнить, в порядке ли лыжня.

Этой зимой обустроено 376 лыжных трасс. Парк "Сокольники" - рекордсмен по количеству и разнообразию маршрутов

Рекордсмен по количеству и разнообразию лыжных трасс - парк "Сокольники". Здесь подготовлено 15 маршрутов разной сложности. Есть тут и две всепогодные трассы. Их протяженность - полтора и три километра. Первая идет от Митьковского проезда к Поперечному просеку, а вторая начинается за Сиреневым садом и идет по 5-му Лучевому просеку. Кстати, неплохой вариант, учитывая нестабильную московскую погоду. Прокладывают такую лыжню ратраком. Его обычно используют для подготовки профессиональных горнолыжных склонов. За счет утолщенной снежной "подушки" трасса может выдержать небольшой плюс.

Для семейного отдыха в столице открыты лыжные трассы, горки и катки. Фото: РИА Новости

В сквере по Олонецкому проезду, сообщает "Мосгорпарк", проходят занятия бесплатного клуба "Лыжник". Инструктор научит желающих классическому ходу. Занятия подойдут аудитории старше 45 лет. Секция работает по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00. Трасса проложена вдоль реки Яуза. Сбор у новогоднего шара возле каменного моста со стороны лыжни. Зарегистрироваться можно на сайте skver-olonets.bapark.ru.

В Бабушкинском парке проходят бесплатные занятия в школе фигурного катания для детей от 6 до 10 лет. Учиться там можно до конца февраля. Занятия идут по субботам на катке парка с 9.00 до 10.00. Нужна предварительная регистрация на сайте парка. А в усадьбе Воронцово любители устраивают бесплатные тренировки по хоккею. От участников требуются лишь желание и собственное снаряжение. Да, и на коньках, конечно, чувствовать себя уверенно. Есть две группы - детская и взрослая. Нужна предварительная запись по телефону: +7 (495) 580-26-78 или WhatsApp +7 (904) 269-50-73. Тренировки проходят в понедельник, среду и пятницу с 22.00 до 24.00 для взрослых, а в субботу и воскресенье с 7.00 до 9.00 для детей.

Поклонникам острых ощущений советуем заглянуть на горнолыжные склоны. В Москве их семь. Везде работают пункты проката спортинвентаря. Например, жителям юго-запада удобнее посетить склон Узкое. Есть трасса и на Старокачаловской улице в Северном Бутове. На северо-западе города работает склон Куркино.

Кстати

Склоняйтесь к зиме

На ВДНХ работает прокат детских квадроциклов для детей от 3 до 14 лет и зимних велосипедов (фэтбайков) для гостей старше 14 лет. Площадка для катания расположена между павильоном N 64 "Оптика" и фудкортом. Билеты продаются в кассах. Перед павильоном N 57 установлена тюбинговая горка. Один спуск - от 50 рублей для детей, от 70 рублей для взрослых. В выходные дороже. Есть льготы и скидки. А в парке у Ростокинского акведука скатиться со склонов можно бесплатно. Главное - захватить с собой из дома "ватрушку".