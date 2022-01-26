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26.01.2022 21:18
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен лидирует на супертурнире в Вейк-ан-Зее

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
В голландском местечке Вейк-ан-Зее продолжается традиционный шахматный супертурнир.
Фото: Giuseppe CACACE / AFP Фото: Giuseppe CACACE / AFP
Фото: Giuseppe CACACE / AFP

Напомним, что в главном турнире фестиваля, который проходит уже в 84-й раз, принимают участие лучшие гроссмейстеры мира, среди которых действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а также американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, россияне Сергей Карякин, Даниил Дубов, Андрей Есипенко и многие другие.

Фото: iStock
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Турнир проводится по круговой системе в 13 туров. Согласно регламенту контроль времени составляет 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Накануне прошел девятый тур, в котором Магнус Карлсен обыграл лидировавшего вместе с ним Шахрияра Мамедьярова и вырвался вперед. В активе норвежца стало 6,5 очка. На пол-очка отстает Аниш Гири, который нанес поражение Сэму Шенкленду.

Фабиано Каруана выиграл у Нильса Гранделиуса, а Сергей Карякин был сильнее Рамешбабу Прагнанандхи. Вничью завершились партии Дуда - Есипенко, ван Форест - Дубов и Раппорт - Видит.

Напомним, что за всю историю соревнований Магнус Карлсен чаще других побеждал в Вейк-ан-Зее - целых семь раз. Пять побед в активе Виши Ананда, по четыре - у Макса Эйве, Виктора Корчного, Лайоша Портиша и Левона Ароняна. А вот в прошлом же году на турнире случилась сенсация - первым стал молодой голландец Йорден ван Форест.

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