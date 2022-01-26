Полузащитник "Спартака" Хендрикс улетел на медосмотр в "Фейенорд"

Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс в скором времени может перейти в "Фейенорд".

Как сообщает NOS.nl, голландский клуб арендовал игрока "красно-белых" на полтора года, однако ему еще нужно пройти медосмотр, чтобы завершить сделку. Сообщается, что это должно произойти в среду. Голландский клуб арендует Хендрикса с правом последующего выкупа.

Футболист перешел в "Спартак" зимой 2021 года из другого голландского клуба - "ПСВ", однако так и не смог завоевать место в основном составе. А с учетом лимита на легионеров "Спартак" намерен был расстаться с этим игроком.

На счету Хендрикса всего восемь матчей в нынешнем сезоне РПЛ и ни одного забитого мяча. Его контракт со "Спартаком" истекает в 2024 году.